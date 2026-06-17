核二廠又傳出貪汙收賄 檢廉兵分28路搜索、約談9人到案

台電核二廠前廠長曾文煌涉嫌向廣承公司郝致衡等廠商收賄220萬元，案件一審審理中。檢調再掌握，曾文煌、時任核二廠經理的現任陳姓副廠長，涉嫌在4件採購案中向郝致衡等廠商收受賄賂。北檢今指揮廉政署發動第二波搜索，兵分28路搜索陳等人住居所、辦公室，並約談曾等9人到案說明。

檢廉追查，2018年至2019年間，時任核二廠長曾文煌、時任陳姓經理等5人，涉嫌在4起採購案中收受4名廠商金錢賄賂，或透過中間人收賄。

檢廉追查核二廠收賄弊案，北檢去年8月第一波偵結起訴，台電核二廠廠長曾文煌涉不違背職務收賄共220萬元，林口火力發電廠長朱允中涉向郝收賄80萬元。曾、朱、郝等人起訴，曹姓業者獲緩起訴。

檢廉追查，尚有其他人員疑似透過採購案向廠商收受賄賂，為釐清案情脈絡，今檢察官指揮廉政署第二波搜索，兵分28處路搜索陳姓副廠長等7人住居所、辦公處所，並通知曾文煌等5名核二廠人員及4名廠商到案說明。

檢方去年搜索曾文煌並羈押獲准，經突破曾的心房後，得知家中有「秘密金庫」，就位在房間天花板夾層，檢廉從天花板夾層找出250萬元現金。此次並未搜索曾文煌，全案被告不法所得，尚待訊問後釐清。