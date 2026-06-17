快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

核二前廠長涉收賄案外案 檢廉搜索、約談9人

中央社／ 台北17日電

台電核二廠前廠長曾文煌涉嫌收受賄賂，去年被北檢依貪污罪起訴，檢方進一步查出核二廠有4件採購案疑有公務員涉收賄。北檢今天指揮廉政署兵分28路搜索，並約談曾男及陳姓副廠長等9人說明。

台北地檢署調查，曾文煌自民國113年1月1日起擔任核二廠廠長，核二廠公告辦理「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案，由曹姓業者得標。曾文煌於113年2月1日與曹姓業者會面，索取賄賂新台幣200萬元，以利通過驗收，曹男當場應允。

曾文煌於113年6月13日再度與曹男碰面會談，曹男央求降低賄款金額，曾文煌同意降為160萬元。曹男在採購案驗收完畢、公司收到核二廠尾款後，要求會計提領190萬元，同年8月間將160萬元裝在牛皮紙袋內，到曾文煌基隆市住處樓下，將賄款交給曾文煌。曾文煌藏在家中天花板上方夾層。

核二廠去年6月間辦理「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，仍由曹男公司承接，曾文煌於同年6月19日把曹男叫到辦公室，向曹男表示「這條我要20萬元」。曹男在採購案順利驗收付款後，今年1月間將20萬元交給曾文煌。曾文煌又把這筆錢藏在天花板上方夾層。

檢方指出，核二廠於113年4月間公告辦理「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，曾文煌向郝姓業者表示已爭取到預算700萬元，並請郝男「幫忙」，郝男知道曾文煌的意思是要索賄，表示願承接此案。郝男在順利承攬採購案並完成履約後，今年3、4月間，2度帶著20萬元到核二廠辦公室交給曾文煌。

北檢去年8月間依貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂等罪起訴曾文煌等人。檢察官進一步調查，發現核二廠於107年至108年間另有4件採購案疑有人員涉嫌收賄。

北檢今天指揮廉政署持法院核發的搜索票，搜索曾文煌、核二廠陳姓副廠長等人的住居所及辦公處所共28處，並通知曾、陳及另3名核二廠人員、4名廠商等9人到案，全案朝貪污治罪條例偵辦。

核二廠 北檢

延伸閱讀

宜蘭消防局餐會「以少報多」核銷不實 局長徐松奕訊後以50萬交保

台東議員王姷力涉詐領助理費遭起訴 地檢署求償468萬

涉貪前三線兩星警政監林康承 遭監察院彈劾

涉台中商銀洗錢36億再添一樁…地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

相關新聞

考績會決議解聘女法助！士林地院列4罪狀：與其提霸凌申訴無關

士林地院陳姓法官助理日前控遭職場霸凌，事件未明，法院今突召開考績甄審會審議，認陳女有違反公務員服務法規定，明顯不適任，決議解聘、明天生效；法院強調，相關決議與陳女所提職場霸凌申訴「毫不相涉」。

核二廠又傳出貪汙收賄 檢廉兵分28路搜索、約談9人到案

台電核二廠前廠長曾文煌涉嫌向廣承公司郝致衡等廠商收賄220萬元，案件一審審理中。檢調再掌握，曾文煌、時任核二廠經理的現任陳姓副廠長，涉嫌在4件採購案中向郝致衡等廠商收受賄賂。北檢今指揮廉政署發動第二波搜索，兵分28路搜索陳等人住居所、辦公室，並約談曾等9人到案說明。

北市里長被檢舉詐領里鄰建設服務經費 檢調搜索約談到案

台北市中正區夏姓里長被控透過舉辦里民活動時，涉以不實發票、收據「以少報多」詐領里鄰建設服務經費，不法所得數萬元，台北地檢署今指揮調查局搜索里長住處及辦公處所，通知里長到案說明，預計今晚移送檢方複訊。

買240元黃色雞飼料 帶走1900元綠色草仔粿粉稱誤拿 判罰6萬元

楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。楊男辯稱拿錯了，看到飼料「變綠色」已丟掉。法官認為，形容、顏色都不一樣，葉男稱拿錯是卸責之詞，發現「壞掉」直接丟掉，未向店家索賠也不合常情，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。

23歲男拒檢撞傷員警還棄車逃逸 與警和解判刑8月

林姓男子因涉傷害案遲未到案執行而遭通緝，去年4月23日他開車遇到台南市警第四分局育平派出所尤姓員警攔查，拒不配合、逆向逃逸，還將員警衝撞倒地後下車逃跑。林坦承犯行，與員警達成和解，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行、致人傷害而逃逸罪，應執行8月。

惡保母「五花八門」虐死剴剴...劉彩萱姊妹上訴押期屆滿 高院今訊問庭

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。劉家姊妹羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，庭內均交由律師發言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。