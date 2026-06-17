核二前廠長涉收賄案外案 檢廉搜索、約談9人

台電核二廠前廠長曾文煌涉嫌收受賄賂，去年被北檢依貪污罪起訴，檢方進一步查出核二廠有4件採購案疑有公務員涉收賄。北檢今天指揮廉政署兵分28路搜索，並約談曾男及陳姓副廠長等9人說明。

台北地檢署調查，曾文煌自民國113年1月1日起擔任核二廠廠長，核二廠公告辦理「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案，由曹姓業者得標。曾文煌於113年2月1日與曹姓業者會面，索取賄賂新台幣200萬元，以利通過驗收，曹男當場應允。

曾文煌於113年6月13日再度與曹男碰面會談，曹男央求降低賄款金額，曾文煌同意降為160萬元。曹男在採購案驗收完畢、公司收到核二廠尾款後，要求會計提領190萬元，同年8月間將160萬元裝在牛皮紙袋內，到曾文煌基隆市住處樓下，將賄款交給曾文煌。曾文煌藏在家中天花板上方夾層。

核二廠去年6月間辦理「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，仍由曹男公司承接，曾文煌於同年6月19日把曹男叫到辦公室，向曹男表示「這條我要20萬元」。曹男在採購案順利驗收付款後，今年1月間將20萬元交給曾文煌。曾文煌又把這筆錢藏在天花板上方夾層。

檢方指出，核二廠於113年4月間公告辦理「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，曾文煌向郝姓業者表示已爭取到預算700萬元，並請郝男「幫忙」，郝男知道曾文煌的意思是要索賄，表示願承接此案。郝男在順利承攬採購案並完成履約後，今年3、4月間，2度帶著20萬元到核二廠辦公室交給曾文煌。

北檢去年8月間依貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂等罪起訴曾文煌等人。檢察官進一步調查，發現核二廠於107年至108年間另有4件採購案疑有人員涉嫌收賄。

北檢今天指揮廉政署持法院核發的搜索票，搜索曾文煌、核二廠陳姓副廠長等人的住居所及辦公處所共28處，並通知曾、陳及另3名核二廠人員、4名廠商等9人到案，全案朝貪污治罪條例偵辦。