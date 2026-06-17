買240元黃色雞飼料 帶走1900元綠色草仔粿粉稱誤拿…判罰6萬元

楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。楊男辯稱拿錯了，看到飼料「變綠色」已丟掉。法官認為，形容、顏色都不一樣，葉男稱拿錯是卸責之詞，發現「壞掉」直接丟掉，未向店家索賠也不合常情，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。

判決指出，楊男去年5月9日近午騎機車到新北市瑞芳區一家飼料行，向陳姓女店員表示要買100元雞飼料。女店員從大飼料袋中，取出並秤妥楊男購買的分量裝成1小包，放在櫃檯前地板上。

楊男接著說，要再購買100元的雞飼料，女店員指著店門口售價240元的包裝飼料，建議楊男可以加買那一包。楊男依女店員所指方向查看飼料袋，回答說好，女店員就指示另1名男員工，將240元整包飼料放在楊男停放在店門外的機車腳踏墊上。

女店員向楊男收340元後，到櫃台旁座椅休息。楊男離開時把櫃檯前1包5斤重，售價1900元的草仔粿粉，連同女店員原先分裝的100元雞飼料，帶到店外並騎車載回家。

葉姓飼料店老闆盤點時，發現草仔粿粉不見了，調閱店內監視器錄影畫面，看到是楊男偷走的，向警方報案。警方通知楊男到案製作筆錄後，將全案移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依竊盜罪嫌起訴楊男。

基隆地方法院法官審理時，楊男辯稱，當時只是拿錯，因為他是買2包飼料，顏色當下看不出來。買回家10幾天後，打開草仔粿粉包裝袋，看到「變綠色」，認為壞掉了，因為住家離飼料店太遠，所以沒有帶回去確認，並把「壞掉的飼料」丟了。

法官依女店員證稱，當天她有向楊男確認要買的飼料顆粒、大小，且草仔粿粉為暗綠色粉狀，飼料為黃色條狀，兩者顏色、外觀都明顯不同，肉眼可輕易辨別，楊男也有觀看女店員分裝過程，認定只是拿錯、顏色看不出來為卸責之詞。

楊男另辯稱並未拿走240元的包裝飼料，法官當庭勘驗監視器畫面，女店員手指店門前240元飼料，楊男也有朝同一方向查看，再由男員工將飼料帶到店外，顯見楊已與女店員達成買賣，並由店員把240元飼料放在楊男機車上。

法官指出，葉姓飼料店老闆和女店員和楊男都無嫌隙，楊為「老客人」，兩人不會僅為區區草仔粿粉，擔負誣告及偽證罪責而故意誣攀楊男。楊男騎車時應會看到240元包裝飼料，而他僅購買2包飼料，離開飼料店時竟拿到3包，對此毫無懷疑不合常情。

法官說，縱使楊男未拿到240元包裝飼料，但回家後發現飼料是綠色，代表有明顯瑕疵，不留存證據，而說店家太遠逕自丟棄，造成無法向商家索賠，也不合常情。此外楊男應知悉飼料為條狀，非粉狀，也並不會因放10多天就壞掉變綠，難採信辯詞，依竊盜罪處楊男罰金6萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案可上訴