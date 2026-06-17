快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

買240元黃色雞飼料 帶走1900元綠色草仔粿粉稱誤拿…判罰6萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。基隆地院法官審理後，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。全案可上訴。聯合報資料照
楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。基隆地院法官審理後，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。全案可上訴。聯合報資料照

楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。楊男辯稱拿錯了，看到飼料「變綠色」已丟掉。法官認為，形容、顏色都不一樣，葉男稱拿錯是卸責之詞，發現「壞掉」直接丟掉，未向店家索賠也不合常情，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。

判決指出，楊男去年5月9日近午騎機車到新北市瑞芳區一家飼料行，向陳姓女店員表示要買100元雞飼料。女店員從大飼料袋中，取出並秤妥楊男購買的分量裝成1小包，放在櫃檯前地板上。

楊男接著說，要再購買100元的雞飼料，女店員指著店門口售價240元的包裝飼料，建議楊男可以加買那一包。楊男依女店員所指方向查看飼料袋，回答說好，女店員就指示另1名男員工，將240元整包飼料放在楊男停放在店門外的機車腳踏墊上。

女店員向楊男收340元後，到櫃台旁座椅休息。楊男離開時把櫃檯前1包5斤重，售價1900元的草仔粿粉，連同女店員原先分裝的100元雞飼料，帶到店外並騎車載回家。

葉姓飼料店老闆盤點時，發現草仔粿粉不見了，調閱店內監視器錄影畫面，看到是楊男偷走的，向警方報案。警方通知楊男到案製作筆錄後，將全案移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依竊盜罪嫌起訴楊男。

基隆地方法院法官審理時，楊男辯稱，當時只是拿錯，因為他是買2包飼料，顏色當下看不出來。買回家10幾天後，打開草仔粿粉包裝袋，看到「變綠色」，認為壞掉了，因為住家離飼料店太遠，所以沒有帶回去確認，並把「壞掉的飼料」丟了。

法官依女店員證稱，當天她有向楊男確認要買的飼料顆粒、大小，且草仔粿粉為暗綠色粉狀，飼料為黃色條狀，兩者顏色、外觀都明顯不同，肉眼可輕易辨別，楊男也有觀看女店員分裝過程，認定只是拿錯、顏色看不出來為卸責之詞。

楊男另辯稱並未拿走240元的包裝飼料，法官當庭勘驗監視器畫面，女店員手指店門前240元飼料，楊男也有朝同一方向查看，再由男員工將飼料帶到店外，顯見楊已與女店員達成買賣，並由店員把240元飼料放在楊男機車上。

法官指出，葉姓飼料店老闆和女店員和楊男都無嫌隙，楊為「老客人」，兩人不會僅為區區草仔粿粉，擔負誣告及偽證罪責而故意誣攀楊男。楊男騎車時應會看到240元包裝飼料，而他僅購買2包飼料，離開飼料店時竟拿到3包，對此毫無懷疑不合常情。

法官說，縱使楊男未拿到240元包裝飼料，但回家後發現飼料是綠色，代表有明顯瑕疵，不留存證據，而說店家太遠逕自丟棄，造成無法向商家索賠，也不合常情。此外楊男應知悉飼料為條狀，非粉狀，也並不會因放10多天就壞掉變綠，難採信辯詞，依竊盜罪處楊男罰金6萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案可上訴

竊盜

延伸閱讀

女教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 還得與幼兒園連帶賠償31萬

日本購物小心！她在藥妝店買到「空盒」 前店員教解決方式

好市多烤雞、熟食沒賣完去哪？官方4大處理方式曝光 可能變這商品了

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

相關新聞

買240元黃色雞飼料 帶走1900元綠色草仔粿粉稱誤拿 判罰6萬元

楊男到飼料店買240元的黃色條狀雞飼料，卻取走店內售價1900元的綠色草仔粿粉。楊男辯稱拿錯了，看到飼料「變綠色」已丟掉。法官認為，形容、顏色都不一樣，葉男稱拿錯是卸責之詞，發現「壞掉」直接丟掉，未向店家索賠也不合常情，依竊盜罪判楊男罰金6萬元。

23歲男拒檢撞傷員警還棄車逃逸 與警和解判刑8月

林姓男子因涉傷害案遲未到案執行而遭通緝，去年4月23日他開車遇到台南市警第四分局育平派出所尤姓員警攔查，拒不配合、逆向逃逸，還將員警衝撞倒地後下車逃跑。林坦承犯行，與員警達成和解，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行、致人傷害而逃逸罪，應執行8月。

惡保母「五花八門」虐死剴剴...劉彩萱姊妹上訴押期屆滿 高院今訊問庭

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。劉家姊妹羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，庭內均交由律師發言。

中年房仲失業成交通違規大戶 帳戶被強制扣款急辦分期

新北市一名原為房屋仲介的男子，中年失業後加上長年騎機車欠缺守法觀念，竟累積30多張交通違規罰單，合計金額約6萬元，直到行政執行署新北分署扣押其銀行帳戶存款，擔心被扣薪影響家計，趕緊向新北分署辦理分期繳納，書記官也當場勸諭男子騎機車應注意交通規則及安全，以免因不經意的違規行為釀成大禍。

搶9萬6他只分到1000元 超商外接應共犯仍遭重判7年

彰化鹿港一家超商去年發生持刀強盜案，許姓男子持水果刀及長棍闖入超商櫃檯區，當著店員面前劫走現金9萬6100元及6包香菸，吳姓男子則騎機車在外接應。彰化地方法院審理後認定兩人共同犯攜帶兇器強盜罪，判處許男有期徒刑7年4月，並於刑滿後施以2年監護處分、以保護管束代替；吳男事後僅分得1000元及2包香菸，但被認定是共犯，判刑7年。

毒駕時速百公里衝撞警車釀3警骨折腦震盪 最高院判1年定讞

男子李俊賢前年吸食海洛因、安非他命後，駕車違規停在路邊被盤查，他擔心被裁罰而逃逸，再以時速100公里高速正面衝撞警車，造成3名員警受傷，最高法院依駕車對於公務員依法執行職務施強暴等罪判刑1年，另有6月得易科罰金之刑，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。