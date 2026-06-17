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23歲男拒檢撞傷員警還棄車逃逸 與警和解判刑8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認林男犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處6月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪處6月，應執行8月，可易科罰金。圖／讀者提供
台南地院認林男犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處6月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪處6月，應執行8月，可易科罰金。圖／讀者提供

林姓男子因涉傷害案遲未到案執行而遭通緝，去年4月23日他開車遇到台南市警第四分局育平派出所尤姓員警攔查，拒不配合、逆向逃逸，還將員警衝撞倒地後下車逃跑。林坦承犯行，與員警達成和解，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行、致人傷害而逃逸罪，應執行8月。

檢方起訴，林於去年4月23日12時46分許開車，沿台南安平區運河路與平生路口違規起駛，適騎乘警用機車執行勤務的尤姓員警鳴笛示意他停車受檢，林反而加速駕車逃離，同日12時50分尤追到他欲攔停。

林強行向左轉彎而撞擊尤騎乘警用機車，致尤人車倒地，左邊與左側肢體擦挫傷、右手擦挫傷、下頷挫傷等傷害，林車再衝撞路旁護欄後，下車逕自逃離現場，置尤於不顧。

林躲入天后宮附近老街小巷，警方鎖定其身分，當天下午至晚上在巷弄內地毯式搜尋，晚間7時許確認他躲藏於古堡街跟國勝路巷口，警力蜂擁而上，將他逮捕、戴上手銬。

台南地院審酌，林拒不接受合法盤查，竟駕車撞擊警員所騎乘警用機車，以此強暴方式妨害警員職務執行，漠視國家公權力，嚴重危害執法人員人身安全，且已知警員人、車倒地，可能受傷也未立即停車，或採取救護作為及其他必要措施，旋即駕車逃離現場，惡行不輕。

台南地院指出，考量林犯後坦承全部犯行，並已與員警達成和解，不願追究其刑事責任，且事後也有依約給付賠償金，兼衡員警所受傷害，與他案發時年僅22歲、年輕識淺等一切情狀，依法量處其刑。

法官認林犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處6月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪處6月，應執行8月，可易科罰金。法官也說，員警雖在調解筆錄上載稱不願追究其刑事責任等語，但他已於2024年間已因案遭法院判處有期徒刑在案，而未宣告緩刑。

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