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持刀棍搶彰化超商現金香菸 2嫌判刑7年、7年4月

中央社／ 彰化17日電

許姓男子去年持刀棍在彰化鹿港搶超商，拿走9萬餘元及6包香菸，再由吳姓男子騎車接應離去，警方獲報火速到2人住處逮人。彰化地院依共同犯攜帶凶器強盜罪各判刑7年4月、7年。

彰化地方法院判決書指出，許姓男子於民國114年8月25日下午6時許，持長棍及水果刀進入彰化縣鹿港鎮1間超商，在店內看見吳姓男子後，2人短暫交談即離開超商，許男將刀棍放在門口機車旁，隨後由吳姓男子騎車載他離去。

2人於晚間7時許共乘機車返回超商，許姓男子取走刀棍便走入店內櫃檯後方，店員見狀要求離開櫃檯，許男則說「有跟老闆講好」。由於店員見許男身形高大、手持武器，不敢抗拒，只好任其拿6包香菸，隨後許男趁收銀機打開時，拿走新台幣9萬6100元現金，之後搭乘吳姓男子機車離開。

吳姓男子先載許姓男子回家，並分得1000元贓款與2包香菸；他返回自家後，將500元交給不知情的父親買便當。

警方循線追查，在2人離開超商後，20分鐘內即在許姓男子住處將其逮捕，隨後吳姓男子也在住家遭查獲，員警將扣得的贓款及贓物發還超商。

彰化地院表示，被告2人不循正當途徑獲取財物，造成被害人財產損害外，也讓所有在場人恐懼不安，嚴重危害社會秩序，考量許姓男子為累犯、罹患精神疾病，依共同犯攜帶凶器強盜罪處有期徒刑7年4月，並於刑期執行完畢後施以監護2年，監護處分以保護管束代之；吳姓男子則處7年刑期。可上訴。

彰化 超商 搶劫

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