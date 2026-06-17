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中年房仲失業成交通違規大戶 帳戶被強制扣款急辦分期

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市一名原為房屋仲介的男子，中年失業後累積30多張交通違規罰單，遭行政執行署新北分署扣押銀行存款，因擔心影響家計趕緊辦理分期繳納。圖／新北分署提供
新北市一名原為房屋仲介的男子，中年失業後累積30多張交通違規罰單，遭行政執行署新北分署扣押銀行存款，因擔心影響家計趕緊辦理分期繳納。圖／新北分署提供

新北市一名原為房屋仲介的男子，中年失業後加上長年騎機車欠缺守法觀念，竟累積30多張交通違規罰單，合計金額約6萬元，直到行政執行署新北分署扣押其銀行帳戶存款，擔心被扣薪影響家計，趕緊向新北分署辦理分期繳納，書記官也當場勸諭男子騎機車應注意交通規則及安全，以免因不經意的違規行為釀成大禍。

新北分署表示，該名中年男子2011年間起，陸續累積各式交通違規罰單未繳，遭移送新北分署執行，罰單類型包括無照駕駛、駕照吊銷仍駕駛機車、使用註銷車照、闖紅燈、未依規定戴安全帽、違規停車、不遵守道路交通標線指示、汽車駕駛人未依規定使用方向燈、駕駛中使用行動電話等，明顯無視道交安全規則的各種規定。

該男子到案後，向書記官坦承自己駕駛習慣不好，經常違規被罰，原本擔任房仲收入不錯，但2年前玩股票慘賠800餘萬元賠上畢生積蓄還因此負債，最近才剛謀得一份工作，待遇不高且有母親、幼女需扶養，另需支付房租。

男子表示，收到新北分署扣押銀行存款命令後，擔心之後會被扣薪，甚至是工作不保，因此請求能讓他每期分期繳納3000元，並於辦理分期後重新考領駕照。新北分署審酌男子經濟狀況及考駕照生活的需求，於是同意讓他辦理分期繳納。

罰單 房仲

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