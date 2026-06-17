搶9萬6他只分到1000元 超商外接應共犯仍遭重判7年

彰化鹿港一家超商去年發生持刀強盜案，許姓男子持水果刀及長棍闖入超商櫃檯區，當著店員面前劫走現金9萬6100元及6包香菸，吳姓男子則騎機車在外接應。彰化地方法院審理後認定兩人共同犯攜帶兇器強盜罪，判處許男有期徒刑7年4月，並於刑滿後施以2年監護處分、以保護管束代替；吳男事後僅分得1000元及2包香菸，但被認定是共犯，判刑7年。

判決指出，許男於去年8月25日晚間先攜帶長棍及水果刀進入鹿港一間超商，並將武器放置在超商外機車旁。約40分鐘後，他與吳男共乘機車返回現場，由吳男在外等候接應，許男則取回長棍及水果刀進入店內。

許男進入櫃檯後方時，店員發現異狀上前制止，但因見其手持武器，心生畏懼不敢阻攔。許男隨後趁店員結帳、收銀機開啟之際，直接伸手拿取收銀機內現金，並取走櫃檯香菸共6包，得手金額達9萬6100元。

監視器畫面顯示，許男犯案期間，吳男全程騎乘機車在超商外等候，發現許男即將離開後，還將機車移至超商門口旁方便接應，待許男走出超商後立即載其逃離現場，事後吳男分得1000元現金及2包香菸。

警方獲報後迅速循線追查，當晚不到1小時便在許男住處將其逮捕，查扣贓款9萬5100元、香菸4包、水果刀及長棍；隨後又在吳男住處查獲20元贓款及2包香菸，其餘500元贓款由友人主動繳回。

許男到案後辯稱僅構成搶奪或恐嚇取財，不構成強盜罪；吳男則否認參與強盜犯行。不過法院認為，許男持長約160公分長棍及已開鋒水果刀進入超商，足以使店員陷於不能抗拒狀態，符合強盜罪要件。

至於吳男部分，法院認定其事前已知悉許男欲前往超商「拿錢」，不僅騎車搭載前往，犯案時負責在外接應，事後還分得贓款及香菸，足認雙方具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

法院另查出，許男今才因竊盜案服刑完畢，屬累犯。經精神鑑定發現其有物質誘發精神病、疑似思覺失調症及反社會人格傾向，犯案時辨識及控制能力顯著降低，因此依法減刑，但考量仍有再犯風險，宣告刑後施以2年監護處分，並以保護管束代替。