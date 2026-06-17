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毒駕時速百公里衝撞警車釀3警骨折腦震盪 最高院判1年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
毒駕示意圖。圖／AI生成
毒駕示意圖。圖／AI生成

男子李俊賢前年吸食海洛因、安非他命後，駕車違規停在路邊被盤查，他擔心被裁罰而逃逸，再以時速100公里高速正面衝撞警車，造成3名員警受傷，最高法院依駕車對於公務員依法執行職務施強暴等罪判刑1年，另有6月得易科罰金之刑，全案定讞。

李俊賢2024年12月18日凌晨1時許，在高雄市釣蝦場包廂施用海洛因、安非他命後，再開車上路違規停在路邊，被警員上前盤查，他擔心被裁罰而逃逸，沿路以時速100公里行駛，還多次闖紅燈，他見支援警力追捕，直接正面衝撞警車，造成車內3名員警骨折、腦震盪、擦傷等，警車也毀損報廢。

警方當場逮捕李俊賢，並於車內查扣海洛因2包、甲基安非他命2包、依托咪酯滴管等，李送醫治療並經採檢尿液送驗，呈現嗎啡、安非他命及甲基安非他命陽性反應。

法院認為李施用毒品後仍駕車，對交通安全危害不小，又擔心被裁罰而正面衝撞警車，造成3人受傷，考量李坦承犯行，一、二審均依駕車對於公務員依法執行職務施強暴等罪判刑1年，另有6月得易科罰金之刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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警車 安非他命 公務員

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