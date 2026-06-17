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台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
林女因當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌、接連恐嚇遭收押，今台中地院開庭她再度失控，和法警激烈拉扯、囂張嗆聲。圖／報系資料照
林女因當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌、接連恐嚇遭收押，今台中地院開庭她再度失控，和法警激烈拉扯、囂張嗆聲。圖／報系資料照

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，吳一連串脫序行為遭收押；台中地院上午開庭，林翻供全否認、失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，脫序行為絲毫未見收斂。

台中地院今上午10點半開庭，審判長李昇蓉諭知林女涉犯傷害、恐嚇及個資法等5罪，林女原在準備程序庭時全部坦承，但今控訴多名律師在媒體上亂講話、說謊被她發現，並當庭改口翻供稱「全部否認」、「全部不認罪。」

林女的辯護律師張焜傑持續跟她溝通，但林頻頻搖頭，堅稱不認罪，她並轉向盯著坐在告訴人席的律師吳中和、侯珮琪及高肇成3人，並語帶挑釁說「笑得很開心齁你們。」並且一連重複3次問法官「你們會問我什麼職業嗎？」

張焜傑表示，經和林女討論後，林全部否認，若在審判內認罪，會再具狀。張也說，林女因看到告訴人等在場，情緒激動下不理性回答，並建請法院就實務上恐嚇、傷害、公然侮辱等，判處拘役至3、4月不等徒刑，予以量刑。

審判長詢問林女職業時，林自稱「洗錢」、「替國泰洋酒洗錢」，並稱「要媒體揭爆」，要高呼「我打了全世界、全宇宙律師的巴掌」、「跟我要300億元啦！」另自己學歷是外語學院畢業。

吳中和今表示意見前先是大嘆一口氣，直言本案是可以防止的，卻在很多原因下造成這樣結果，他被攻擊後到司法院、法務部陳情，法務部也已就律師法提出修正草案，要提升律師執業安全。

吳表示，法院是主持正義、秩序地方，卻發生律師遭攻擊，直言在民主國家難以想像，依林女態度，感受不到法治教育仍讓她改過，事發後不少年輕律師、學生都坦言「律師是個危險的職業。」

台中地院 台中 律師

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