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保護執業律師嚴懲失職律師 律師法修正草案預告中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
法務部次長馮成（圖）。記者余承翰／攝影
法務部次長馮成（圖）。記者余承翰／攝影

律師執行職務時人身安全受到威脅，除被開車衝撞身亡，甚至有律師喪身火海，立法院司法及法制委員會今併案審查「律師法修正草案」，法務部參酌醫療法，擬具律師法修法草案，辦理預告程序至7月20日。

立委翁曉玲、賴士葆、羅廷瑋等人分別擬具律師法增訂第35條之1條文草案等案。翁曉玲提案版本指出，對於律師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其業務之執行者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。因而致律師於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上十年以下有期徒刑。

法務部次長馮成今指出，對於律師遭受攻擊，法務部高度重視，現行法律有傷害、恐嚇罪等規範，律師依法執行職務協同落實憲法訴訟權實現個案正義，法務部參酌醫療法，擬具律師法修法草案，目前辦理預告程序中。

馮成表示，各委員提案細節中，沒有限於律師受當事人委任，恐逾越確保司法權行使，另，傷害律師身體、健康罪相較刑法傷害、殺人罪為重，加重結果犯刑度與故意殺人相同，是否符合罪刑相當原則，皆建請再酌。對於律師涉犯洗錢、參與犯罪組織、強制性交、酒駕致人於死重傷罪部分，法務部擬具修正草案送審議，法務部將聽取委立委及各界團體的聲音來制定範圍。

立委莊瑞雄指出，今日修正草案，是為了不讓少數的害群之馬，拖垮整理律師的公信力。立委許宇甄表示，此修法草案目的是保護依法執業的律師，也嚴懲違規失職的律師。立委王鴻薇指出，律師參與詐團，還幫詐團出謀劃策、遊走法律邊緣，這樣的律師應該被嚴懲。立委洪孟楷指出，不允許少數害群之馬用律師身分替詐團開脫，因此需要補上漏洞。

馮成回應，律師與詐團勾結，沒有人能夠忍受，優秀的律師也認為害群之馬應該被嚴懲，涉及不法行為的個案都會從嚴處理，洩密罪案件法定刑較輕，現行律師法第7、第74條第1項規定，有特定貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信等罪輕本刑1年以上，可能讓律師認為參與組織犯罪、洗錢可能未必重；此次修法把特定犯罪刪除，改以最重本刑5年以上的涵蓋範圍就會很寬。

律師 羅廷瑋 翁曉玲

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