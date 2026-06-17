88會館案外案！壹電視前經理發文爆女檢收角頭千萬裝潢 判決有罪定讞

88會館案爆發之時，壹電視新聞部簡姓經理在LINE群組發文，指摘台灣高等檢察官前檢察官黃錦秋任職警政署政風室主任期間，接受已故百億賭王林秉文、地方角頭千萬裝潢房屋，檢方起訴簡加重誹謗罪嫌，一審依散布文字誹謗罪判處簡3月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴，簡2022年11月9日前某日，在LINE群組「警政魂◎敬一杯社…」中，發表「林秉文小明的一位小弟，因利益衝突轉而投靠三重某角頭下面，這位角頭牽線找上黃錦秋...這派人幫忙黃裝潢他中壢新房子花了上千萬」等語，指黃錦秋接受林秉文、地方角頭裝潢房屋的不正利益。

檢方起出處分簡不起訴，黃錦秋提再議後，高檢署將案件發回續查。簡否認犯罪，辯稱不確定有沒有參加群組，也沒有張貼訊息，他沒有說過這些話，但檢方根據證人證詞，認定群組是簡創立、訊息也是簡張貼的。

檢方起訴，88會館負責人郭哲敏被控行賄檢警部分，因查無具體不法事證，案件簽結，周刊「88會館之亂」相關報導中，也未提及簡在群組發表的內容，且簡為新聞從業人員，本易蒐獲各方消息，但無法提供合理查證的經過，認定涉犯加重誹謗罪嫌，依法起訴。

一審審酌簡新聞從業資歷豐富，應知悉文字、言論發表及新聞傳播對公眾輿論有重大影響力，訊息內容雖然是針對當時重大新聞內容而發表，但未盡合理查證義務確認事實真偽，即輕率在成員多數也是新聞媒體同業的群組中散布訊息，貶損黃女名譽，顯然缺乏尊重他人名譽及應對自己言論審慎負責的法治觀念。

一審考量簡否認犯行，態度難認良好，目前為傳媒公司公關部長等一切情狀，依散布文字誹謗罪判處簡3月徒刑，得易科罰金。案件上訴，高院認為簡傳送訊息時，並沒有要群組成員相互查證的意思，或是有向群組成員揭露自己事先查證未果的情形。

高院認定簡散佈訊息，且貼文內容足以貶損黃錦秋的人格及社會評價，事證明確，一審採證、認事用法，均無違誤或不當，量刑妥適，駁回上訴，簡確定判3月得易科罰金之刑定讞。