台中悍女打律師...今又失控攻擊法警 開庭一片混亂中才辯論終結

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，吳一連串脫序行為遭收押；台中地院上午開庭，林女再度失控，除自爆替國泰洋酒洗錢，又和法警激烈拉扯，一度當庭大喊「我要驗傷！」

台中地院今上午10點半開庭，審判長李昇蓉詢問林女意見時，林女突然改口表示「全部否認犯罪。」並且跳針式一再問頻頻問法官「你們要問我職業嗎」，後又自稱「我幫國泰洋酒洗錢啦！」

被害人律師吳中和表示意見時，林女再度失控，一再大吼「跟我求償300億元啊！」「你是瘋了嗎」，連續稱「我哪有恐嚇法官。」林女的辯護律師張焜傑要她冷靜、不要一直插嘴，審判長也告知她「等下會讓你陳述意見。」

但林女相當不受控，還一度衝動站起來，現場4名法警見狀紛紛為上前，有人拿出密錄器蒐證，林女轉頭發現情緒瞬間高漲，又頻問「你叫什麼名字」、「你在錄什麼」、「你憑什麼錄我啦」且惡狠狠猛盯著法警。

法警也告知她，你不守法庭秩序、我在執行公務，但林女又站起來回嗆「我哪裡妨害公務」、「你叫什麼名字」，審判長一度以法庭維安諭知暫休庭5分鐘。

未料正準備過續開庭時，林女又跟法警爆發激烈拉扯，第9法庭內一度增援到7名法警將她團團圍住，林女又自顧自大吼「我手紅了」、「我要驗傷」。

最後被害律師侯珮琪陳述意見也直言，林女態度惡劣、一再於法庭上妨害公務，和解調解提出10萬元相當羞辱人。

期間林女完全不顧仍在開庭，持續在法庭內大吼、咆哮，音量之大幾乎蓋過被害人陳述意見內容，最終在一片混亂下辯論終結，林女回看守所繼續羈押，審判長諭知全案7月22日宣判。