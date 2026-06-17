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拒酒測被罰18萬繳不出七旬翁房屋遭查封 現身吐苦衷獲轉機

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
七旬翁拒測酒測欠檢罰款18萬，因靠臨工維生，經濟狀況不佳，獲准分期清償。圖／彰化分署提供
七旬翁拒測酒測欠檢罰款18萬，因靠臨工維生，經濟狀況不佳，獲准分期清償。圖／彰化分署提供

70多歲李姓男子因拒絕接受酒測，違反道路交通管理處罰條例，遭台中區監理所裁罰18萬元，因逾期未繳納，案件移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。由於男子除得照顧90幾歲老母，還身揹高額房貸，走投無路下主動向彰化分署說明困境，彰化分署考量其的確面臨經濟與生活上的多重困境，同意他分期繳納欠款。

彰化分署指出，該案列入交通執行專案辦理，執行人員調查後發現，李男雖擁有不動產，但財務狀況並不寬裕，且名下不動產仍背負高額貸款。執行人員前往現場查封時，李男曾表示願意按月繳納，但因須照顧90多歲高齡母親，加上收入不穩定，過去房貸繳納情況並不理想。

近日李男主動前往彰化分署說明，表示目前單身、年事已高，平日靠打零工維持生計，無力一次繳清18萬元罰鍰，由於工作需求必須換發駕照，希望分署能考量其經濟處境，同意分期繳納，以利完成換照程序。

彰化分署審酌後認為，李男確實面臨經濟及生活上的多重困境，並非刻意規避執行，若持續採取強制執行措施，恐對其生計造成重大衝擊。基於兼顧公義與關懷的執行理念，執行官最終同意其提出的分期繳納方案，讓其能在維持基本生活與工作條件下，逐步清償欠款。

不過，彰化分署也強調，酒駕及拒絕酒測行為危害公共安全，政府對相關案件執法立場絕不寬貸，民眾切勿心存僥倖。此次同意分期繳納，是考量義務人實際生活狀況後所作出的個案處理，並非免除其法律責任，仍須依約定期繳納罰鍰，否則將再依法執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

70多歲李姓男子因拒絕接受酒測，違反道路交通管理處罰條例，遭台中區監理所裁罰18萬元，因逾期未繳納，案件移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。圖／彰化分署提供
70多歲李姓男子因拒絕接受酒測，違反道路交通管理處罰條例，遭台中區監理所裁罰18萬元，因逾期未繳納，案件移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。圖／彰化分署提供

房貸 酒測 法務部

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