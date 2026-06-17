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扯鈴教練魯紀賢當共諜 洩漏蔡英文出訪專機行程…再判12年8月徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片
扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片

扯鈴教練魯紀賢接受中共金援吸收，吸收國軍發展共諜組織，二審判刑10年6月，案件上訴審理中。檢方又查出，魯吸收前空軍中士林楚崡、陳旻琪、華航前簽派葛倉豪，洩漏時任總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯專機行程及國軍未公開資料，從中收取賄款，依違反國安法、貪汙等罪起訴，台北地方法院今依違反國安法2罪各判魯6年、6年8月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

另外，林楚崡被依違反國安法5年6月徒刑，褫奪公權3年、陳旻琪被依違反貪汙治罪條例判刑6年2月，褫奪公權4年，沒收21萬5000元犯罪所得、葛倉豪則被依違反國安法判刑5年4月，宣告沒收4萬5000元不法所得。

魯紀賢因扯鈴商業活動2016年認識洪門天地會青蓮堂總會長何俊元，透過何介紹認識中共國家安全部情工人員「王浩」、「孫建」，進而被吸收為共諜。

檢方調查，2022年4月起，魯紀賢陸續吸收空軍飛機機械士中士林楚崡、中華航空聯合管制處簽派部航機簽派員葛倉豪，再透過林楚崡吸收空軍第七通信航管資訊中隊擔任有限中心設備維護中士的陳旻琪，並在台北市士林租屋，以「珊瑚礁」為代號發展組織，之後又移轉據點稱為「新安全屋」。

魯紀賢、林楚崡指示陳旻琪利用駐地公務電腦，登入內網公布欄或文案宣導網頁，列印未對外公開的「空軍松山基地指揮部112年精神戰力專案教育具體作法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行做法」、「空軍戰術管制聯隊112年風險管理與危機處理執行作法（草案）」 、「地面失事公報」等資料，「掃描」檔案傳給「王浩」、「孫建」，陳再透過魯、林收受賄款21萬5000元。

2023年3、4月間，魯紀賢指示葛倉豪提供蔡英文「2023民主夥伴共榮之旅」出訪行程資料（同年3月29日至4月7日間訪問瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行國是訪問），葛從華航內網用手機翻拍專機起降時間及機場資訊，傳給「王浩」與「孫建」，事後透過魯取得現金4萬5000元。檢方起訴魯紀賢等4人，分別求刑4至15年徒刑。

共諜 蔡英文 瓜地馬拉 中共

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