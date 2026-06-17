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涉詐領助理費案遭起訴 台東議員王姷力：真的很傻眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員王姷力遭檢方依涉嫌詐領助理費等罪嫌提起公訴，對此，她表示相當意外，強調助理均有實際工作，將透過司法程序證明清白。圖／台東縣議會提供
台東縣議員王姷力遭檢方依涉嫌詐領助理費等罪嫌提起公訴，對此，她表示相當意外，強調助理均有實際工作，將透過司法程序證明清白。圖／台東縣議會提供

台東縣綠島選區議員王姷力投入綠島鄉長選戰之際，卻捲入助理費爭議。地檢署日前偵結案件，認定王涉嫌以人頭助理方式詐領公費助理薪資，依違反貪汙治罪條例及偽造文書等罪嫌提起公訴。對此，王受訪時表示相當訝異，強調相關助理均實際從事助理工作，未來將透過司法程序證明自身清白。

檢方指出，王姷力自2022年12月起至案發期間，涉嫌以4名親友名義擔任公費助理，實際上並未從事助理職務，藉此向議會申領助理薪資及相關費用，累計金額達468萬餘元。檢察官偵查終結後，依法將王及相關涉案人員提起公訴，並向法院聲請沒收不法所得。

面對檢方指控，王姷力表示，目前尚未收到完整起訴書內容，因此無法得知檢方認定的具體事證。不過她透露，在歷經三次偵查庭後，原先認為案件有機會獲得不起訴處分，因此得知全案5人遭起訴時感到相當意外。

王姷力強調，所有列名助理的人員都有實際協助服務選民及處理相關事務，「助理確實有在做助理工作」，她否認涉及貪汙或不法情事，並表示將在法庭上據理力爭，盼透過司法程序還原事實。

至於案件是否衝擊即將到來的綠島鄉長選舉，王姷力則表示，目前心情未受影響，仍按既定步調持續投入選戰。她認為，最終仍應由選民來判斷，如果外界認為她有問題，自然會反映在選票結果上；現階段最重要的就是繼續努力爭取選民認同，並靜待司法審理結果。

台東 貪汙 薪資

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