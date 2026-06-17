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台中七期豪宅虐殺「十大酷刑」奪命 賠420萬…無期徒刑撤銷改判14年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
劉男等人在七期豪宅對許姓助理施以「十大酷刑」活活虐死他，一審國民法庭判劉無期徒刑，劉事後賠償被害家屬420萬元調解成立，二審撤銷改判14年。圖／報系資料照
劉男等人在七期豪宅對許姓助理施以「十大酷刑」活活虐死他，一審國民法庭判劉無期徒刑，劉事後賠償被害家屬420萬元調解成立，二審撤銷改判14年。圖／報系資料照

台中七期豪宅前年發生虐殺案，劉姓男子從事博弈和許姓助理有財務糾紛，和3名同夥持榔頭猛敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」活活虐死他，台中地院一審國民法庭依私行拘禁致死罪判劉無期徒刑；上訴後劉賠償被害家屬420萬元調解成立，台中高分院二審撤銷改判他14年，仍可上訴。

檢方起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有債務糾紛，2024年10月18日在七期豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年（少年法庭審理）拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，更持老虎鉗拔牙虐死許。

台中地院一審國民法庭時，法醫證稱剖開許男遺體血液上浮著一層油，其案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀極嚴重肺脂肪栓塞等因致死。

劉姓主嫌、劉男及石男證詞不一、相互推卸，還辯稱有替許CPR，但檢方根據劉手機對話，他曾向傳播小姐稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「不想太早玩死他。」

檢方發現，劉等凌虐時還長時間錄影取樂，畫面顯示劉等人用吸塵器捅許的嘴再猛吸、刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等施以「十大酷刑」把許虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，直言根本是把生命當成折磨的容器，視許如待宰牲畜，長時間以虐取樂，泯滅人性。

公訴檢察官提示一段錄影，拍下許眾人以榔頭狠敲膝蓋，痛到聲聲大喊「救命！」但劉等仍不停手，檢方痛斥，劉等犯後清理現場、串滅證，還製造假證據，手段惡劣至極，劉稱要「抄佛經」無非是算計減刑的廉價手段，對劉求處無期徒刑，其餘2人求12年6月至14年3月。

台中地院一審國民法庭認為，劉姓主嫌凌虐手段最多、最殘忍，釀許遭受長時間折磨死亡，依私行拘禁致死罪判無期徒刑、褫奪公權終身；劉姓同夥參與程度雖較少，但未於第一時間認罪，石男未滿20歲，受雇劉姓主嫌聽命行事，但和許無冤無仇，下手卻甚重，各判13年6月、12年。

台中高分院二審期間，劉自稱不是「凶殘暴戾之人」因情緒失控鑄成大錯，已和被害家屬以420萬元調解；劉姓同夥說，他僅參與整體犯行一半，已賠償被害家屬6萬元調解。吳男則說，自己在單親家庭長大，已賠償被害家屬6萬元調解。

二審查，劉等3人均和被害家屬調解成立、給付賠償金，犯後態度有所改善，認為3人上訴有理由，撤銷改判劉姓主嫌14年、褫奪公權8年，劉姓同夥、石男各判12年、10年6月。

豪宅 台中 台中地院

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