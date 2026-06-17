台東議員王姷力涉詐領助理費遭起訴 地檢署求償468萬

台東政壇再掀波瀾。地檢署昨晚發布新聞稿指出，已偵結一起利用職務機會詐取財物的貪汙案件，依貪汙治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌，起訴王姓縣議員及4名相關人員，並向法院聲請沒收犯罪所得新台幣468萬9114元。

地檢署新聞稿說明，承辦檢察官蘇烱峯指揮法務部調查局台東縣調查站偵辦發現，王姓被告涉嫌自民國111年12月至115年4月間，利用縣議員身分，虛偽聘任蔡姓、王姓、蔡姓及林姓等4人擔任公費助理，藉此詐領助理薪資與相關費用。

檢方認為，5人涉嫌共同利用職務機會詐取財物，並涉犯偽造文書等罪，日前已偵查終結提起公訴。地檢署強調，公務員應清廉自持、恪守法紀，本案經專案小組長期蒐證，已掌握相關犯罪事證，將依法嚴辦，以維護廉政與社會信賴。

回顧案情，王姷力於4月22日遭檢調約談，隔日凌晨以30萬元交保。當時她透過臉書發文，強調自己「堅守清白、無懼抹黑」，並表示「堅定地走進地檢署，也勇敢走出來」，即使身心俱疲，仍會持續服務鄉親。

王姷力當時也對檢舉來源表達強烈不滿，質疑相關人士動機不單純，並批評對手從選舉期間偷錄音、公開播放，到後續檢舉行動，都是政治操作。她並向支持者致歉，表示讓鄉親朋友擔憂感到過意不去，呼籲民眾「擦亮眼睛」，未來做出正確選擇。

隨著檢方正式起訴，案件已進入司法審理階段。由於王姷力將參選選鄉長，此案後續發展備受地方政壇與民眾關注。至於王對於最新起訴內容是否進一步回應，尚未有新的公開聲明。