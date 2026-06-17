快訊

失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台東議員王姷力涉詐領助理費遭起訴 地檢署求償468萬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員王姷力涉詐領公費助理薪津案，地檢署昨宣布偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得468萬餘元。圖／擷取自台東縣議會
台東縣議員王姷力涉詐領公費助理薪津案，地檢署昨宣布偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得468萬餘元。圖／擷取自台東縣議會

台東政壇再掀波瀾。地檢署昨晚發布新聞稿指出，已偵結一起利用職務機會詐取財物的貪汙案件，依貪汙治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌，起訴王姓縣議員及4名相關人員，並向法院聲請沒收犯罪所得新台幣468萬9114元。

地檢署新聞稿說明，承辦檢察官蘇烱峯指揮法務部調查局台東縣調查站偵辦發現，王姓被告涉嫌自民國111年12月至115年4月間，利用縣議員身分，虛偽聘任蔡姓、王姓、蔡姓及林姓等4人擔任公費助理，藉此詐領助理薪資與相關費用。

檢方認為，5人涉嫌共同利用職務機會詐取財物，並涉犯偽造文書等罪，日前已偵查終結提起公訴。地檢署強調，公務員應清廉自持、恪守法紀，本案經專案小組長期蒐證，已掌握相關犯罪事證，將依法嚴辦，以維護廉政與社會信賴。

回顧案情，王姷力於4月22日遭檢調約談，隔日凌晨以30萬元交保。當時她透過臉書發文，強調自己「堅守清白、無懼抹黑」，並表示「堅定地走進地檢署，也勇敢走出來」，即使身心俱疲，仍會持續服務鄉親。

王姷力當時也對檢舉來源表達強烈不滿，質疑相關人士動機不單純，並批評對手從選舉期間偷錄音、公開播放，到後續檢舉行動，都是政治操作。她並向支持者致歉，表示讓鄉親朋友擔憂感到過意不去，呼籲民眾「擦亮眼睛」，未來做出正確選擇。

隨著檢方正式起訴，案件已進入司法審理階段。由於王姷力將參選選鄉長，此案後續發展備受地方政壇與民眾關注。至於王對於最新起訴內容是否進一步回應，尚未有新的公開聲明。

台東 偽造文書 貪汙

延伸閱讀

北市高中球隊學生陳情霸凌案 2公務員涉洩密罪起訴

幣想科技涉勾結詐團騙12億 士院裁定主嫌2千萬交保

宜蘭消防局餐會「以少報多」核銷不實 局長徐松奕訊後以50萬交保

涉放高利貸、恐嚇 刑事局前副局長黃建榮被彈劾

相關新聞

台東議員王姷力涉詐領助理費遭起訴 地檢署求償468萬

台東政壇再掀波瀾。地檢署昨晚發布新聞稿指出，已偵結一起利用職務機會詐取財物的貪汙案件，依貪汙治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌，起訴王姓縣議員及4名相關人員，並向法院聲請沒收犯罪所得新台幣468萬9114元。

剴剴生母虐情敵 和解獲減刑

一歲十個月大男童「剴剴」遭保母虐死，而剴剴的劉姓生母不滿前男友結交新歡，毆打凌虐對方，還餵食毒品、逼全裸拍影片及性侵，一審依強制性交而凌虐並錄影罪判刑四年六月。案經上訴，台灣高等法院昨認為劉女已提前支付全數賠償金，改判四年徒刑。

因指紋認定詐欺共犯 二審逆轉無罪

李姓車手二年多前赴被害人台南住處索取四百九十二萬元後落網，警方「付款收據」上採得吳姓男子指紋，吳同列被告。吳一審被依詐欺取財罪判刑二年，併科罰金一萬元，他辯稱曾在新北載人去收款，不知是否為同一集團？且否認列印、轉交收據。二審不排除吳是「偶然碰觸」，改判無罪。

餐費案延燒 宜消防局長50萬交保

宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，檢方昨發動第二波搜索，消防局長徐松奕昨早被檢調人員從家裡帶到局長辦公室，搜索二小後帶回偵訊，徐松奕步出消防局時表示「我相信我的同仁是清白的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。