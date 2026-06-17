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因指紋認定詐欺共犯 二審逆轉無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

李姓車手二年多前赴被害人台南住處索取四百九十二萬元後落網，警方「付款收據」上採得吳姓男子指紋，吳同列被告。吳一審被依詐欺取財罪判刑二年，併科罰金一萬元，他辯稱曾在新北載人去收款，不知是否為同一集團？且否認列印、轉交收據。二審不排除吳是「偶然碰觸」，改判無罪。

李姓車手於偵審中均自白，稱詐欺集團的上手於二○二三年十月卅日早上，在台南高鐵站男廁放置工作證、工作機、收據及私章給他，他聽從指示去被害人家中拿錢，詐騙贓款也放在指定處所。他表示，不知道交付收據等物給他是誰？他沒有遇到對方，無法指認是何人放置該收據在台南高鐵站。

檢警依付款收據上一枚左食指指紋，追出吳姓男子，認定吳是李的上游，也是交付李偽造付款收據等資料者。一審認定李、吳犯罪，判李二年十月徒刑，併科罰金十二萬，另處吳二年徒刑，併科罰金一萬元。

吳男辯稱在新北市犯詐欺案，擔任司機載人去收款，不知道本件與新北的案件是否屬同一詐團，他沒有列印過收據，也沒有轉交。

二審認為只能證明吳的左食指曾接觸收據，不能推認他就是將收據放在台南高鐵站男廁之人，況且兩人參與同一詐團，無法排除他在收據遭人拿到台南高鐵站男廁前，偶然接觸而留下指紋，因證據不足，改判無罪。

詐欺 台南 車手

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