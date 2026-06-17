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剴剴生母虐情敵 和解獲減刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

一歲十個月大男童「剴剴」遭保母虐死，而剴剴的劉姓生母不滿前男友結交新歡，毆打凌虐對方，還餵食毒品、逼全裸拍影片及性侵，一審依強制性交而凌虐並錄影罪判刑四年六月。案經上訴，台灣高等法院昨認為劉女已提前支付全數賠償金，改判四年徒刑。

劉女二○二一年七月三日凌晨，夥同友人邀約前男友新歡談判，拿鐵盆、桌腳等器物毆打，再將毒品咖啡包粉末倒進啤酒罐，強灌女子喝毒酒，又逼女子脫光衣物下跪道歉，要她學狗叫、呻吟，並說「我是自願喝毒品，沒有人逼我」。劉女拿手機錄影，同夥則全程以視訊電話轉播。

被害人表示想要離開，劉女卻施以性凌虐，還迫使對方喝完米酒，被害人拒絕，結果被水壺、桌腳、鐵鍋等物毆打。被害人離開後向大樓警衛求援，送醫治療。

劉女落網後羈押禁見，但當時已懷有身孕，獲以三萬元交保，她生下剴剴後棄保潛逃三年，也將剴剴交由母親照顧，直到去年七月卅一日才在台中被捕，解送新北地方法院歸案。

一審認為劉女僅因與被害人有感情糾紛，竟與同夥毆打、性凌虐、餵食毒品，造成對方身心受重創，但劉女坦承犯行，且與被害人達成和解、取得原諒，判她四年六月徒刑。高院認為，劉女於和解賠償款項履行期日屆滿前，提前支付完畢，昨改判四年徒刑。

剴剴被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐致死，劉女向台北地檢署申請犯罪被害人補償金一八○萬元，但北檢以她未盡母親責任，沒有理由申請補償金而駁回。劉女另提刑事附帶民事訴訟，向劉彩萱、劉若琳、兒福聯盟及社工陳尚潔等，求償八百萬元。

剴剴 毒品 保母 性侵

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