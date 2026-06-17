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餐費案延燒 宜蘭消防局長50萬交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，消防局長徐松奕（左二）被檢調人員從家裡帶到局長辦公室搜索，訊後交保。記者戴永華／攝影
宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，消防局長徐松奕（左二）被檢調人員從家裡帶到局長辦公室搜索，訊後交保。記者戴永華／攝影

宜蘭縣消防局人員涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，檢方昨發動第二波搜索，消防局長徐松奕昨早被檢調人員從家裡帶到局長辦公室，搜索二小後帶回偵訊，徐松奕步出消防局時表示「我相信我的同仁是清白的」。

檢方複訊後，徐松奕被依違反貪汙治罪條例以五十萬元交保，林姓女業者涉犯偽造文書及商業會計法，五萬元交保。

徐松奕是國立東華大學企業管理研究所碩士、中央警察大學正科五十一期消防學系畢業，擔任消防局長至今已十年，是縣府在位最久的一級主管。

宜蘭消防局特種搜救隊去年七月通過全國「特種搜救隊國家認證計畫」（ＮＡＰ）認證，之後舉行慶祝表揚餐會，月前遭人檢舉核銷不實。檢調五月二十六日展開首波搜索調查消防局災害搶救科，複訊相關人員，依涉貪汙及偽造文書，搶救科張姓前科長及行政科賴姓科員各以十萬元交保、林姓科員五萬元交保。

檢方追查發現，涉嫌核銷不實的餐會恐怕不只一場，懷疑有心人士以相同手法持續操作；不過，也有縣府人員私下表示，情況是消防局辦理餐會時還有剩下空桌，承辦人員疑似是先核銷，才會出現「以少報多」，空桌留到下次再使用。

檢方昨發動第二波搜索調查，前往消防局長住處及辦公室搜索，也同步搜索承辦業務的行政科。由於配合調查，消防局長徐松奕上午缺席縣政府縣務會議，消息傳開後，引發府內議論紛紛。

貪汙 宜蘭 警察大學

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