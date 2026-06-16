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影／解盲前精準買進？台新藥內部人親友涉內線交易 前發言人大嫂8萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台新藥前發言人朱宇琴大嫂陳宣菁（右）涉內線交易，檢方依違反證交法諭令8萬交保。記者張宏業／攝影
台新藥前發言人朱宇琴大嫂陳宣菁（右）涉內線交易，檢方依違反證交法諭令8萬交保。記者張宏業／攝影

國內知名研發眼藥水的台新藥生技傳出內線交易疑雲。調查局獲報指出，台新藥2022年解盲一款新眼藥水前，前發言人朱宇琴大嫂陳宣菁，疑在解盲消息時點明確後，事先敲單買進股，獲利數萬元，台北市處今天搜索約談多人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命陳女8萬元交保，朱女請回。

據了解，朱宇琴否認有洩漏任何重大訊息給任何人，強調解盲都是保密，不可能走漏消息，更未涉及不法；陳宣菁也供稱，自己是憑經驗判斷買賣股票，事先沒有人給予「精準明確的消息」，檢調已查扣手機比對相關說詞。辦案人員除約談朱女、陳女外，另約談有相關買賣股票的人到案，訊後請回。

台新藥是間專注眼科與腫瘤學領域新藥研發的生技公司，擁有APNT奈米微粒製劑技術平台，朱宇琴曾任台新藥資本發展處長，2022年擔任公司的發言人與代理發言人，同年8月卸下發言人職務。

台新藥是「眼藥廠」新兵，以研發眼科手術引起的疼痛與發炎藥聞名，目前在美、加、中東、北非、巴西等市場成功完成授權，其中APP13007奈米懸浮滴眼液，未來可擴展適應症至乾眼症、葡萄膜炎、過敏性結膜炎眼部炎症，是台灣新藥研發的標竿企業，該公司2024年8月掛牌上市。

台新 股票 調查局

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