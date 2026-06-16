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夫妻搬走保安林區價值398元風倒木回家煮竹筍 被各判罰金50萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣廖姓夫婦到南投縣保安林區撿拾風倒木，被彰化地方法院各判處有期徒刑6月及併科罰金50萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣廖姓夫婦到南投縣保安林區撿拾風倒木，被彰化地方法院各判處有期徒刑6月及併科罰金50萬元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣廖姓夫婦遭檢舉颱風過後，到森林搬回一截相思木。他們依法主動賠償398元，仍因涉犯保安林結夥二人以上，且為搬運贓物，使用車輛竊取森林主產物罪嫌，彰化地方法院分處有期徒刑6月，各併科罰金50萬元，緩刑2年，判決確定日起一年內各繳3萬元。

判決書指出，2024年間凱米颱風過後，廖姓夫婦到南投縣名間鄉森林（139乙線）撿拾相思木約150公斤，搬上小貨車載回家準備當作煮竹筍的木柴，被人檢舉偷盜保安林區內因颱風來襲而倒伏遺留路邊的樹木（風倒木），農業部林業及自然保育署南投分署據報，訴由內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊報告偵辦。

廖姓夫婦獲知保安林區內風倒木不能亂撿，認罪並繳交價值398元賠償金給南投分署，但彰化地院認為樹木在國有林地範圍內，屬於「森林主產物」，是國家所有，民眾不得隨意撿拾搬走。

彰化地院審酌，廖姓夫婦犯後坦承犯行、態度良好，所竊取樹木為風倒木，並非惡意砍伐，犯罪所得價值僅398元，依法酌減其刑，各處有期徒刑6月及併科罰金50萬元，並考量經過這次偵審程序應能知所警惕，因此宣告緩刑2年，並於判決確定後1年內各繳罰3萬元罰金，作案用小貨車非竊盜犯案專用工具，不予沒收。全案可上訴。

南投 凱米颱風 彰化縣

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