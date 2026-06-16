女教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 還得與幼兒園連帶賠償31萬

台南某幼兒園黃姓女教保員被控前年6月因見5歲多男童無故持鉛筆刺座位旁地墊，將男童右手按壓在地板上，奪過鉛筆朝其右前臂上方刺數下，黃女成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3月確定，男童及父母向黃女及幼兒園請求連帶賠償153萬餘元，法官判黃女及幼兒園應連帶給付男童31萬餘元。

男童父母主張，事件發生後進入幼兒園了解其平時學習狀況，才知男童於2022年10月至2023年6月間，均由黃女安排獨自坐在教室角落的積木區及巧拼區，未和其他幼童同桌，且該處僅有摺疊和室桌及與和室桌高度相近椅子，並無配置符合幼童身高尺寸正常桌椅，造成男童多數時間必須跪坐在和室桌前，不僅使他長期遭孤立及標籤化，影響其身心健康，且男童因長期跪坐、姿勢不良，已構成對其身體權及健康權不法侵害。

因此，男童向黃女及幼兒園請求醫療費用1760元、心理治療費用3萬8000元及精神慰撫金100萬元，合計103萬9760元。同時，父母也分別向黃女及幼兒園請求精神慰撫金各25萬元。

黃女不否認當時管教男童刺地墊行為時，可能因一時未注意力道而誤傷男童，但她並無故意造成男童受傷意思。她表示，男童平日常有騷擾或攻擊其他幼童情形，她為維持班級秩序並保護其他幼童，才將男童座位安排在積木區，且男童於課堂期間仍得至其他區域自由活動，也有自己座椅，並無長期跪坐情事，也曾多次將男童座位安排於積木區以外區域，並鼓勵男童與其他幼童互動，並未孤立男童或有差別待遇。

幼兒園指出，黃女任職時所檢附學經歷及證照，均符合幼教相關法規要求，且於面試時確認黃女品行正常、適任幼教工作，始正式聘僱。至於該事件是因黃女一時情緒失控所致，難認幼兒園在選任過程有何過失。

同時，幼兒園平日設有巡堂人員確認上課情形，教室內也設有監視器即時監看教學狀況，而該事件屬突然、偶發性事件，發生時間甚短，且黃女與男童所處位置較為隱密，實難期待園方得以預先監督或防範。

台南地院認為，黃女為幼兒園所雇用幼教師，有勞動契約書可參，黃女在教室內對男童傷害行為，發生於教室內，且在管教幼童行為過程中所為，與其照顧及教導幼童職務具有密切關聯，自屬執行職務中不法侵害男童權利行為。男童父母主張幼兒園應與黃女負連帶負損害賠償責任，依法有據。

台南地院指出，男童主張黃女致其右前臂多處開放性淺層小傷口，而支出醫療費用720元，有醫療收據為憑，且男童年紀尚幼，對教師及上學環境本有高度信賴，若遭教師以鉛筆刺傷，依一般經驗法則，確足以造成恐懼、焦慮及抗拒上學等心理影響，男童請求黃女賠償診所心理治療費用1萬3000元，應予准許。

同時，審酌黃女所為不法侵害情節、男童所受精神上痛苦程度及兩造身分、地位、經濟能力等一切情狀，認男童請求賠償慰撫金，以30萬元為相當，法官認黃女及幼兒園應連帶給付男童31萬3720元，

至於男童父母主張其身分法益受侵害且情節重大，請求黃女及幼兒園連帶賠償精神慰撫金，法官認無理由而駁回。