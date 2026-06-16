宜蘭消防局餐會「以少報多」核銷不實 局長徐松奕訊後以50萬交保

宜蘭縣消防局涉嫌辦理餐費「以少報多」核銷不實，檢調繼上個月展開首波搜索後，擴大追查資金流向，今天發動第二波行動，兵分2路搜索約談消防局長徐松奕及餐廳業者。地檢署下午複訊後，徐松奕被依違反貪污治罪條例50萬元交保、林姓女業者涉犯偽造文書及商業會計法，5萬元交保。

檢方追查發現，消防局長徐松奕等人涉嫌在辦理公務餐會核銷時，以少報多、浮報經費，把多溢領的款項挪用於購買酒水或支付私人餐宴；至於餐廳林姓業者涉嫌從中配合，開立不實收據與發票，不法金額約數萬元。

宜蘭縣消防局特種搜救隊去年7月通過全國「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）認證，之後舉行慶祝表揚餐會，月前遭人檢舉核銷不實。檢調5月26日展開首波搜索調查消防局災害搶救科，複訊相關人員，依涉貪汙及偽造文書等罪，搶救科張姓前科長及行政科賴姓科員各以10萬元交保、林姓科員5萬元交保。

案情持續向上延燒，檢調進一步追查發現，涉嫌核銷不實的餐會恐怕不只一場，懷疑有心人士以相同手法持續操作。檢方依貪汙案向法院聲請搜索票，今天發動第2波搜索調查，前往消防局長住處及辦公室搜索，也同步搜索承辦業務的行政科。

全案朝採購及核銷流程是否涉及不法進行釐清，徐松奕上午被帶走時，面對媒體問及是否重傷消防體系，他語氣堅定表示，「我相信，我們同仁是清白的」。

徐松奕身為縣政府一級主管，遭檢方調查偵訊，引發內部議論紛紛。縣府人員私下表示，消防局辦理餐會時疑似還有剩下空桌，承辦人員未扣掉空桌即辦理核銷請款，才會出現「以少報多」核銷不實情況。