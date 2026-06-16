躲勒戒出奇招…變造百份住院證明騙地檢署 台中男判刑1年2月

張姓男子為躲避毒品勒戒、開庭，掛急診取得診斷證明，再以剪裁黏貼方式變造為住院治療的診斷證明書請假。中檢依變造私文書罪嫌起訴，台中地院日前判張男1年2月徒刑，可上訴。

依據檢方起訴書，張男因強盜、違反毒品危害防制條例等案件，先後接獲台灣台中地方檢察署傳票，應於民國113年5月至8月間執行觀察、勒戒或是開庭。

張男與妻子岳女為使張男逃避觀察、勒戒，由張男前往大里仁愛醫院急診，並將診斷證明書以剪裁黏貼的方式，變造成需要住院等內容的診斷書，再郵寄變造後的診斷證明書至地檢署，請求准予請假並延期執行觀察、勒戒。

案經檢方發現有異偵辦，經統計共變造逾百份診斷證明書，依刑法變造私文書罪嫌將張男、岳女起訴。

台灣台中地院審理後認為，張男變造私文書，有礙司法機關刑事訴追、觀察勒戒及採驗尿液等正確性，亦耗費大量行政成本、偵查資源及破壞文書公共信用性與證明價值。

台中地院一審5月26日依變造私文書罪判處張男應執行有期徒刑1年2月，岳女應執行10月徒刑，如易科罰金，均以新台幣1000元折算1日。可上訴。

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