閃兵案9藝人出庭 僅阿達坦承做了不好示範

新北地方法院下午開庭審理藝人涉閃避兵役案件，一口氣傳喚9名藝人及5名素人役男到庭應訊。14名被告均當庭坦承犯行，並表達悔意，請求法院從輕量刑並給予緩刑機會，同意後續以簡式審判程序進行審理。

本案出庭的藝人包括前Circus成員廖人帥、藝人阿達（本名昌璟翔）、Energy前成員唐振剛、唐禹哲（本名阮霆鈞）、李唯楓、邱昊奇（本名邱孝尊）、鄒翰昇（本名鄒宗翰）、楊子鋒（本名楊景涵），以及中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，另有5名素人役男一同到庭。

庭訊期間，審判長陳明珠逐一確認各被告是否認罪、是否已除役、原應服役期間以及是否主張自首等情形，作為後續量刑參考。14名役男均表示認罪，並主張在檢警偵辦前即主動自首。部分辯護律師也向法院表示，當事人均無前科紀錄，犯後態度良好，希望法官審酌後給予緩刑。

庭訊結束後，9名藝人步出法院面對媒體追訪，大多未發表談話。僅阿達停下腳步受訪表示，自己做了不好的示範，對社會大眾感到抱歉，未來將坦然面對司法判決。

新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人廖人帥出庭應訊。記者葉信菉／攝影