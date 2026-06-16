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新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

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新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人阿達（中）對媒體表示自己做了不好的示範。記者葉信菉／攝影
新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人阿達（中）對媒體表示自己做了不好的示範。記者葉信菉／攝影

新北地方法院審理藝人閃兵案，今一口氣傳喚主動自首的9名藝人及5名素人役男，把法庭大樓門口走成了星光大道。全部14名役男在庭上均認罪並表達悔意，請求法院予以緩刑，也同意後續以簡式審判程序進行。法官庭末諭知，全案下次7月29日再開一次庭就辯論終結，並明確告知因閃兵為逃避國家重要義務，若屆時緩刑將附帶支付公庫一定數額金錢或易服勞務等條件。

今天出庭的9名藝人，包括前Circus成員廖人帥阿達（本名昌璟翔）、Energy前成員唐振剛唐禹哲（本名阮霆鈞）、李唯楓邱昊奇（本名邱孝尊）、鄒翰昇（本名鄒宗翰）、楊子鋒（本名楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，以及吳姓、邱姓、楊姓、榮姓、廖姓、魏姓素人役男。

開庭時，審查庭審判長陳明珠向14名役男逐一確認是否認罪、是否已除役、原應服役期及是否主張自首？作為後續量刑參考。14名涉案役男均認罪並主張自首，部分役男由律師補充當事人無前科，且在檢警發動偵查前便主動自首，希望法官予以緩刑。當中除唐振剛、唐禹哲役期為2年外，其餘役男役期均為1年，還有1名邱姓素人役男已在服役。

開庭完畢，9名藝人離去時反應各異，鄒翰昇途中兩度鞠躬，邱昊奇拔腿狂奔，其餘人均不發一語。僅阿達停下腳步表示，自知「做了不好的示範，對不起，現在就好好面對司法的判決，很抱歉」，對於法官提及的附條件緩刑，也是剛剛（開庭）才知道，「現在就是再（跟律師）討論一下，謝謝，辛苦了，對不起！」

新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人鄒宗翰開庭結束離去時，兩度鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影
新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人鄒宗翰開庭結束離去時，兩度鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影

新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人廖人帥出庭應訊。記者葉信菉／攝影
新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人廖人帥出庭應訊。記者葉信菉／攝影

新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人邱昊奇開完庭時，拔腿狂奔離去法院。記者葉信菉／攝影
新北地院今天針對閃兵案開庭，藝人邱昊奇開完庭時，拔腿狂奔離去法院。記者葉信菉／攝影

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