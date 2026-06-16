30歲男子欠款拒繳476筆 台南分署查封房產後繳清

30歲吳姓男子於113-114年間開車未繳交停車費、違規停車、行駛於高速公路超速等欠繳254筆、10萬餘元，另欠繳112-114年度使用牌照稅及罰鍰等222筆、11萬餘元，逾期未繳納，遭移送強制執行，累計476筆、合計21萬2955元。行政執行署台南分署查封台南鹽水區透天厝後才繳清。

台南分署統計，吳於113-114年間駕駛自用小客車未依規定繳交停車費、違規停車、行駛於應繳費公路經催繳不依規定繳費、行駛於高速公路超速、不依限期參加定期檢驗等，欠繳254筆、金額合計10萬800元。

另欠繳112-114年度使用牌照稅及其違章罰鍰、114年度公路使用養護安全管理費、違反公路法罰鍰、違反強制汽車責任保險法罰鍰、113-114年間全民健康保險費及113年度通行費等222筆、金額合計11萬2115元。累計移送476筆，金額合計21萬2955元。

台南分署表示，執行人員於去7月間收案後，發現他鹽水區有透天厝可供執行，函請地政機關辦理查封登記。吳家屬接獲通知後來電表示，擔心房產遭拍賣並詢問如何處理欠款？他本人也來電表示因工作忙碌，請求5月下旬至分署繳清，不要拍賣其透天厝。

然而，吳男仍未依約到場，經執行人員多次聯繫後，終於日前到場繳清，保住其透天厝免遭法拍的下場。