台鐵嘉義站地下道命案 3名街友涉傷害致死遭起訴羈押

今年農曆年期間台鐵嘉義車站地下道發生街友遭毆打致死命案，警方事後逮捕4名涉嫌動手的街友。嘉義地檢署日前偵結起訴，研判張姓死者是在第2波衝突中遭陳姓男子等3人重擊致命，依法將陳男等3人依傷害致死罪嫌提起公訴，移審後均遭裁定羈押。至於僅參與第1輪毆打且下手較輕的吳姓男子，則另案依傷害罪嫌起訴。

檢方表示，死者張男與動手行凶的陳男、邱男、林女及吳男均無固定居所，平時皆暫居在台鐵嘉義車站前地下道，彼此間並無重大仇怨。

今年2月19日清晨5時47分許，陳男因懷疑財物遭竊找張男理論，雙方發生口角並高喊抓小偷，引來吳男等3人聚集。4人隨後輪番徒手或用腳朝張男頭部、胸部毆打踢踹，其間張男更數度倒地撞擊硬地板，毆打過程持續近40分鐘。張男事後自行搬移至地下道其他處所暫避。

同日上午8時30分，陳男又夥同邱男、林女再度找上張男，3人展開第2波猛烈圍毆。邱男甚至一度以助跑方式飛踢張男，並將其推倒致頭部再度撞擊地板。張男頭部因受有鈍力性外傷，導致嚴重顱腦損傷，於同日上午10時19分被發現陳屍在地下道，警方隨後透過監視器陸續逮捕行凶的4人。

檢方審酌，吳男僅參與第1波毆打，且張男遭打後尚能自行搬離，研判致命傷是由第2波重擊造成，因此僅將吳男依傷害罪嫌起訴。陳男、邱男及林女3人涉犯傷害致死罪嫌，全案偵結起訴並移審嘉義地方法院，法官裁定3名被告均予以羈押。