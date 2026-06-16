航警收賄開公務門走私近萬條加熱菸 自稱「涉世未深」想減刑失敗

航空警察局保安警察大隊警員陳柏融多次利用輪值管制哨，走私近萬條加熱菸品入境牟利，並收受95萬元賄賂，一審依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑8年，褫奪公權6年。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判陳8年徒刑，可上訴。

楊姓女子計畫從國外大量輸入加熱菸草及加熱菸主機轉售牟利，與陳聯繫欲利用職務可自由進出機場管制區及值勤管制哨時協助走私。楊女也找來母親、胞兄和友人幫忙「帶貨」，由她提供機票、住宿與報酬，安排自日、韓等地搭機，帶裝有加熱菸的行李入境，再交由陳夾藏離開管制區，或將行李運至陳值勤的管制哨直接放行，讓私菸避開海關查驗，順利帶出機場。

楊女等人自2025年4月至9月間密集運作，至少26次自國外輸入TEREA等品牌加熱菸草及主機，數量動輒數百條，並以每條菸固定金額計算報酬，陳柏融收受賄款達95萬2600元。

2025年9月11日中午，楊姓女子和母親搭乘韓亞航空班機從韓國入境桃園機場，以LINE聯繫陳柏融準備通關，兩人將裝有私菸的行李推至管制哨時，陳隨即關閉X光機螢幕協助通行，埋伏已久的海關人員與警方見狀，當場查獲TEREA加熱菸449條及主機17組，案件曝光。

法院審理期間，陳柏融與楊女等12人坦承犯行，一審審酌陳身為維護國門安全的航警，本應廉潔守法，卻利用職務收受賄賂、包庇犯罪協助走私，嚴重破壞機場管制與公務員廉潔形象，有損國家法益、社會治安，但考量他坦承犯行並繳回犯罪所得而減刑，依貪汙罪判刑8年。

至於楊女等11人部分，一審分別判處6月至1年6月徒刑，也因坦承犯行、繳回犯罪所得，均被宣告緩刑5年，須接受保護管束、提供義務勞務等。

陳柏融不服量刑而提上訴，認為自身坦承犯行、繳回犯罪所得，且甫入社會涉世未深，一審量處刑度過高，請求依刑法第59條再減刑。不過，高院認為，一審量刑沒有濫用權限，陳主張的理由也均有審酌，二審量刑基礎並無變動，駁回上訴，維持判刑8年。

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