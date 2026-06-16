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不到3歲幼童被倒立甩轉！台中教保員不當對待6童 遭罰6萬不服敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市何姓教保員涉對6名幼童有不當管教，遭裁罰6萬元、公布姓名，何女不服提起行政訴訟，台中高等行政法院判她敗訴。圖／本報資料照
台中市何姓教保員涉對6名幼童有不當管教，遭裁罰6萬元、公布姓名，何女不服提起行政訴訟，台中高等行政法院判她敗訴。圖／本報資料照

台中市何姓女子是幼兒園教保員，3年前涉對園內6名幼童，搖晃頭部、拉扯手臂、拍打臀、腿，甚至有將不滿3歲幼童抱起，倒立旋轉一圈，涉不當「管教」，遭民眾通報教育局，市府認定情節重大，裁罰6萬元、公布姓名，何女不服提起行政訴訟，主張「分身乏術、動作不盡完美」，台中高等行政法院勘驗監視器畫面後，認定何女行為，已超出社會通念可忍受程度，判決駁回，全案仍得上訴。

判決指出，2023年8月16日，何姓女子擔任幼兒園教保員，獨自看顧16名幼生期間，涉對園內多名幼童有不當管教的行為，家長發現後，透過郵件向台中市教育局陳情，市府委由台中市教保服務機構不適任人員認定委員會，組成審查小組調查。

審查小組發現，園內監視器拍下，何女在案發當日，有多起對幼童不當對待行為，該日上午9時許，先搖晃A生頭部，晃動幅度非小；10時43分許粗魯拉扯A生手臂拖至教室中間；10時45分許以抓拉方式強迫B生抬頭，已可口頭管教卻以肢體強制。

同日11時56分許突然拍打C生右臀部；午睡期間，將持續躁動的D生抱起頭下腳上往垃圾桶傾斜，並以雙腳往上拉、令其呈倒立姿勢旋轉一圈，恐致未滿3歲幼童頸部受傷；另對E生拉腳強制壓躺，對F生拉扯圍兜及拍打腿部。

審查小組在2024年3月做成調查報告，提送認定委員會審議後，認定何女有不當對待幼兒的行為，違反教保條例，情節重大，教育局依法對何女裁罰6萬元，從處分日起，公布何女姓名、幼兒園名稱3年。

何女不服，提起訴訟，她主張，當日僅她看顧16名幼生，雖有其他兩名教保員，卻搶著做清潔工作，導致她「分身乏術、求好求快，動作確實不盡完美」，但屬正當管教，無惡意體罰，也指控遭園方誘導承擔賠償，讓她身心俱疲。

台中高等行政法院審認，當時課室內另有2名保育員，何女應尋求協助，所有行為，都可以口頭或調整位置方式達管教目的，何女卻一再以成人力量優勢，對幼兒身體施以強制力，目的在使幼兒感到畏懼，甚或帶有情緒宣洩。

其中一名幼童事後經醫院心理衡鑑，發現放學後感到害怕哭泣、情緒易怒、重複夢見相關事件，已呈現急性壓力反應。

法官指出，教育局的行政處分，無違反比例原則，裁處內容合法適當，何女主張無理由，駁回訴請，仍可上訴。

幼兒園 台中 台中市

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