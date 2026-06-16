嘉義縣議員席次洗牌選情激戰 檢方密集布雷嚴防不法資金介選

2026年地方公職人員九合一選舉年底將舉行，嘉義縣山區因政黨初選定案、轉戰、席次減1名等接班洗牌，基層選戰全面白熱化。檢察長蔡宗熙今天率隊前往嘉義縣警察局竹崎分局，召開妨害選舉查察分區座談會。蔡宗熙表示，山區選情激烈，針對地方派系角力區域，應嚴防不法資金介入或假借傳統節慶、宮廟活動進行利益交換，檢察署查察妨害選舉執行小組已全面啟動，將嚴查賄選暴力。

這場座談會包含警察局長古瑞麟、竹崎分局長周志遠、調查局縣調查站副主任吳圳溢等首長代表與會，地檢署主任檢察官陳靜慧、姜智仁及檢察官吳心嵐、李彩綺等人也共同出席。會中針對竹崎分局轄區阿里山、竹崎、梅山等鄉選情分析，竹崎鄉面臨代表會權力重組與整合；梅山鄉可能呈現兩黨對決態勢；阿里山鄉及原民議員選區則回歸部落傳統家族結盟角逐。

竹崎鄉長曾亮哲2任屆滿，民進黨5月底初選民調，由現任竹崎鄉民代表會主席陳宏吉以些微差距勝出，面臨代表會權力重組及後續整合拉鋸。

同樣2任屆滿梅山鄉長林俊謀，將由鄉公所祕書吳福仁接班，國民黨籍議員陳信文布局轉戰選梅山鄉長，因吳福仁具民進黨籍，年底鄉長選戰將呈現藍綠對決。

縣議員部分因現任轉戰鄉長空出席次，加上第三選區議員席次減1名，引發各路新秀激烈洗牌。陳靜慧、姜智仁提示工作重點，要求密切注意布雷，防範聯合拉票衍生不法，遇假訊息或深偽影音案件要迅速蒐證。

蔡宗熙指示，梅山、阿里山等茶區與觀光區的村長、代表多兼具茶業、民宿或宮廟領導核心，務必宣導與查緝並重，切勿虛設戶籍製造幽靈人口，嚴禁假借考察、聯誼、餐敘或旅遊名義變相買票。

地檢署呼籲民眾若發現疑似線索可撥打免費檢舉專線，境外勢力介選最高獎金2000萬元、賄選最高1000萬元、選舉賭盤最高500萬元。