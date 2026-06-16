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他持西瓜刀夜市尋仇朝人後背揮刀 稱無殺人意圖法官不信判刑6年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
謝男持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。聯合報資料照
謝男持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。聯合報資料照

謝姓男子與王男有財務糾紛，稱曾被王打，還被綁起來，因此得知王在八斗子夜市工作，持刀前往報復，朝王後背揮砍。謝男承認行凶，但否認有殺人意圖。法官審理後指出，謝知傷人動脈恐失血致死，仍猛力揮刀，顯欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。

判決指出，謝男和王男因為網路博奕遊戲彩金起糾紛，謝心生不滿，2024年11月中旬前往八斗子夜市，確認王男的工作攤位後，確認王毓暘在該處工作後，同年12月1日晚間10時許，駕車到夜市區旁的北寧路停車後，持西瓜刀前往王男工作的攤位，趁王未注意時，持刀朝王的後背部、上肩部揮砍。

王男被西瓜刀砍到後，出現右肩和左後背都大型切割傷、左肩胛骨骨折、左側氣血胸等重傷害，經送往衛生福利部基隆醫院救治，因傷勢嚴重，醫院當晚發出病危通知單，經施以緊急手術及輸血，救回性命，但右肩肌肉、韌帶、肌腱斷裂，已嚴重減損機能程度。

謝男行凶後，將西瓜刀藏放在外套內，駕車逃離現場，開到新北市瑞芳區後丟棄西瓜刀。警方接獲報案，並循線逮捕謝男後，起出凶刀，製作筆錄後將全案送辦。

基隆地檢署檢察官偵查時，謝男供稱2023年8月曾被王男帶到台北，王有打他，還有把我綁起來。案發前聽朋友說，逛夜市看到王男在擺攤，決定去找他報仇。檢察官問謝，知道砍到人的動脈會失血死亡嗎？謝答知道。檢方問謝，涉犯殺人未遂是否認罪？謝說「我認罪」。

基隆地方法院審理時，謝男坦承持刀傷人，原因是他跟王男有一些誤會，但否認有要殺害王男的意思，他不是犯殺人未遂罪。

法官審理後指出，謝男拿來攻擊王男的西瓜刀很鋒利，也自承知道如果砍到人的動脈，會失血死亡，仍持刀朝王男後背部、上肩部揮砍，並有造成大量出血，可能導致死亡，顯欲置王於死地，認為犯殺人未遂罪，判刑6年。全案可上訴。

謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝

謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝

謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
謝男2024年12月1日持刀前往八斗子夜市，朝與他有財務糾紛的王男後背揮砍。基隆地院法官審理後，認定謝男欲置王於死地，依殺人未遂罪判刑6年。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝

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