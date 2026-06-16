夫妻遊平溪遭路燈砸傷 國賠金額493萬驟降為43萬...原因曝光

黃姓夫妻5年前到新北市平溪遊玩，在靜安吊橋出入口被掉落的路燈砸傷，兩人訴請國家賠償，一審判平溪區公所應賠償2人493萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今改判區公所應賠償2人共43萬餘元，黃妻可上訴，黃和區公所則不得上訴。

黃姓夫妻提告指出，兩人2021年9月15日到平溪旅遊，在靜安吊橋南山端出入口石墩處，被吊橋上方掉落的路燈砸中受傷，兩人有腦震盪、頸椎和腰椎挫傷、創傷後壓力症候群等；黃妻還有小腿、膝蓋擦挫傷、聽力障礙等。

夫妻認為，吊橋路燈是平溪區公所管理維護，應負賠償責任，分別求償醫療、交通、工作損失、勞動力減損、未來需支出之醫療器材費和精神慰撫金，黃共求償57萬餘元、黃妻求償666萬餘元，合計724萬餘元。

平溪區公所反駁，黃姓夫妻當天拒絕上救護車，應未受傷，且案發後一年多前往身心科就診，不符常情等，基隆地方法院一審調查事發當天，警、消都有2人受傷記錄，且路燈若有損壞，區公所應該主動搶修，認定區公所有疏失。

一審審酌相關醫療單據等，認為黃妻耳膜中耳並無其他固有疾病表現，且傳導性聽力障礙大多由外力撞擊所致，認為是由路燈事故引起，因果關係相當高，判平溪區公所應賠償黃26萬餘元、黃妻466萬餘元，共計493萬餘元。

區公所不服判決提上訴，高院指出，路燈是區公所養護業務範圍，認為應負國家賠償責任，但針對黃妻聽力障礙部分，無法排除是事故前因急性中耳炎、急性鼻竇炎、耳垢栓塞等疾病，而存有聽覺不順、聽力下降等病況的關聯性。

二審指出，本件送請台大醫院鑑定之後，也無法認定黃妻傳導性聽力障礙與路燈砸傷之間的因果關係，改判區公所應賠償黃妻16萬餘元，至於黃的部分則不變，總計共43萬餘元。