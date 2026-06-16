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台北大安警分局警員爆違法搜索...被害人求償30萬卻敗訴有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台北市大安警分局兩名警員違法搜索台中市賴姓男子住所，賴男向兩警求償30萬元。圖／本報資料照
台北市大安警分局兩名警員違法搜索台中市賴姓男子住所，賴男向兩警求償30萬元。圖／本報資料照

台北市大安警分局鄭姓、張姓警員3年前到台中搜索，發現賴姓當事人不在搜索票所載地址，未依法重新聲請，持原票強搜賴男實際居所、扣押手機，兩警事後坦承犯行、各賠償3萬元給賴，刑事部分，法院依公務員假借職務權力故意犯非法搜索罪，各判拘役30日、緩刑2年，賴男另向兩警索賠30萬元，台中地院近日審結，認定賴男僅能主張精神慰撫金5萬元，但兩警已賠付6萬元，無餘額可供請求，駁回訴請確定。

判決指出，台北市大安警分局鄭姓、張姓兩名警員，在2023年10月4日，持台北地院核發的搜索票，前往台中市賴姓男子的戶籍地搜索。

兩警執行後才發現，賴男當日實際位於台中市另一處所，兩警未依法重新向法院聲請核發新址搜索票，便宜行事，持原搜索票逕赴賴男實際居所執行搜索，扣押賴男手機一支。

檢察官認定，兩警涉犯公務員假借職務上之權力故意犯非法搜索罪，提起公訴。

台中地院審理時，兩人均坦承犯行，在準備程序中共同賠付賴男6萬元，賴男同意給予緩刑，法院審酌兩人無前科、犯後態度良好，各判處拘役30日、得易科罰金，並諭知緩刑2年。

檢察官不服，提起上訴，主張一審量刑過輕，難收懲儆之效，另主張兩警所持搜索票疑為偽造。

二審審理時，當庭勘驗搜索票原件，確認票面文字、法官用印及官防章均屬一致，證明搜索票非偽造，也認定一審已充分審酌各項情狀，量刑並無偏執或明顯失當，駁回檢察官上訴，全案確定。

賴男另向兩警提起民事損害賠償訴訟，請求賠償薪資損失18萬4800元、醫療費3150元、手機費2萬5590元及精神慰撫金9萬3000元，合計逾30萬元。

台中地院審認，賴男手機遭扣押而非滅失，得自行向扣押單位聲請發還；其提出的診斷證明書，雖載有失眠及焦慮症狀，但無法證明是因違法搜索所致，賴男在2019年即已退保、長期無業，工作損失與此案無因果關係，各項財產損害均不予准許。

法官指出，精神慰撫金部分，兩警違法搜索確使賴男受有驚嚇，酌定慰撫金5萬元，但依民法第216條之1規定，應扣除兩警於刑事程序中已賠付的6萬元，相抵後賴男已無餘額可請求，全部訴訟請求均遭駁回，不得上訴，全案確定。

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