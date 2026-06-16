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律師洩密抗告狀「改檔名」消費仙塔 洩密起訴求刑8月 4律師將移送懲戒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
律師孫全平擔任詐團成員陳韋綸辯護人，將偵查中秘密的抗告狀改檔名「仙塔律師遭爆收富商4千萬親密貼臉 反擊爆料者身分：蕩婦羞辱」，嫌用line傳給未受委任的律師鄭皓文，遭依洩密罪嫌起訴，求刑8月。圖／本報資料照片
律師孫全平擔任詐團成員陳韋綸辯護人，將偵查中秘密的抗告狀改檔名「仙塔律師遭爆收富商4千萬親密貼臉 反擊爆料者身分：蕩婦羞辱」，嫌用line傳給未受委任的律師鄭皓文，遭依洩密罪嫌起訴，求刑8月。圖／本報資料照片

竹聯幫仁堂弘仁會成員涉成立詐欺水房替假投資詐團洗錢，台北地檢署追查，律師孫全平涉嫌將有偵查筆錄的詐團陳韋綸羈押抗告書，改檔名為「仙塔律師遭爆收富商4千萬親密貼臉」洩漏給律師鄭皓文，鄭又外洩檔案。北檢今偵結，依洩漏國防以外秘密罪起訴鄭、孫，均求刑8月不宣告緩刑；律師秦睿昀、單鴻均無洩密獲不起訴。4名律師近期都將遭檢方函送懲戒。

檢方偵辦詐欺案，從中追出律師洩密。允舟法律事務所主持律師鄭皓文，與咖美法律事務所主持律師孫全平是學長學弟關係，2025年8月間陳韋綸因詐欺案遭刑事局拘提，委任鄭為辯護人，鄭當時聯繫孫「有朋友在刑事局需要陪偵」請孫出面幫忙，陳則答應孫為辯護人、簽立委任狀。

檢方追查，陳韋綸被法院裁定羈押禁見後，孫全平寫羈押禁見刑事抗告狀，也一併寫入被告筆錄內容，並將抗告書「改檔名」包裝成新聞「仙塔律師遭爆收富商4千萬親密貼臉 反擊爆料者身分：蕩婦羞辱」，涉嫌用line傳給未受委任的鄭皓文。陳韋綸葉姓友人欲刺探案情，鄭皓文傳訊給孫「新聞再給我一次有個老大哥想看」，孫回覆「稍等一下我去找一下新聞，之前連結好像跑掉了」等語，又再度將抗告書傳給鄭，鄭則傳檔案給葉「哥跟您分享新聞」，以此洩漏偵查秘密。

北檢去年搜索陳韋綸兄弟、及鄭皓文、秦睿昀、單鴻均等3名職業律師，2個月後又查出孫全平涉案。律師單鴻均、秦睿昀均被控參與詐團組織擔任詐團律師，檢方經多月偵查，認定2人無洩密無參與詐團組織，給予不起訴處分；陳韋綸弟陳彥澄並無加入組織，金流也無涉詐團贓款，獲不起訴。

檢方追查，詐團上游成員陳駿宇介紹單鴻均擔任詐團成員的辯護人，並要求開手機通話「掛機」，如同「直播」警詢內容，方便讓陳得知被告在警詢時的應答。單否認犯行，陳同樣也稱並無此事。檢方認為，單並無參與組織，也沒有洩密，給予不起訴處分，但單明知是詐團共犯介紹他擔任詐團成員律師，且由共犯支付律師費，恐有違反律師倫理規範，近期將遭函送懲戒。

律師秦睿昀則是加入律師鄭皓文及詐團成員陳韋綸、趙傳永的「幹大事」4人群組，群組內陳韋綸稱出資讓律師成立事務所等語。檢方查出，秦睿昀雖曾擔任至少4名詐團成員的辯護人，但並無洩密給詐團，獲不起訴，但律師費也是詐團共犯支付，可能違反律師倫理規範，也將遭移送懲戒。

詐團成員部分，2021年4月陳韋綸涉發起詐團組織，與境外機房合作，將詐騙贓款換成虛擬貨幣後，拿17％作為報酬，83％則轉入境外機房的虛擬資產錢包；並招募趙傳永、張譯翔（通緝）、王昱傑（無期徒刑）、洪俊杰（無期徒刑）等人加入詐團，與台版柬埔寨詐騙案的主謀「藍道」杜承哲及綽號「黑曼巴」、「大富」等人成立「300壯士」群組涉嫌詐欺、洗錢。

檢方統計，陳韋綸的詐欺水房將11名假投資被害人的資產，層層轉匯到電子錢包，2023年3月得手538萬1230元，同4月至8月間，將26名被害人資產轉到多個電子錢包，詐欺犯罪所得880萬6678元。檢方認定，陳韋綸、趙傳永涉違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

律師鄭皓文（左）涉嫌將詐團成員陳韋綸的羈押抗告狀傳給陳的葉姓友人，檢方依刑法洩漏國防以外秘密罪嫌起訴，求刑8月。圖／本報資料照片
律師鄭皓文（左）涉嫌將詐團成員陳韋綸的羈押抗告狀傳給陳的葉姓友人，檢方依刑法洩漏國防以外秘密罪嫌起訴，求刑8月。圖／本報資料照片

竹聯幫 洗錢 律師

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