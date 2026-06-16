惡煞拿酒精點火逼債 「辣椒水助燃」害他被燒到重傷

林姓等5人向翁姓男子追討百萬賭債，2023年5月14日深夜10時許，在前金區將翁男押往鹽埕區某住宅，林男等人在屋內以鋁棒痛毆翁男，還用打火機燒烤翁男皮膚，不料翁當時因臉部沾有辣椒水，反而助漲火勢，導致他全身9%面積，高雄地院審理後，依剝奪他人行動自由罪，判處林男等5人3月至9月不等徒刑。

判決指出，翁姓男子在呂男等人開設的的賭場狂輸近百萬，隨後避不見面，幕後林姓金主得知後大為光火，2023年3月間，便在群組內通報小弟押人。

同年5月14日深夜10時許，呂姓男子等人接獲指示，開車在高雄市區找人，最後在前金區河東路與光復二街口遇到翁男，隨即將翁押上車，帶往鹽埕區新樂街某住宅。

呂男為了逼翁男償債，拿鋁棒狂毆翁男四肢，更朝他臉部猛噴辣椒水，隨後將酒精瓶調成霧狀，當場點火實施「火刑」，結果因翁男身上殘留辣椒水，火勢當場失控暴燃，導致翁男顏面、頸部及雙手大面積燒傷。

呂男見翁男被燒成重傷，趕緊帶著翁男轉移陣地，在屋內一邊催討債務、一邊進行簡單擦藥敷衍，直到翁男傷重，一行人才開車將他丟包在阮綜合醫院離去。

高雄地方法院審理時，林姓男子辯稱自己當天不在場、也不知情，陳姓男子等人則辯稱自己只是幫忙扶人、調解和擦藥，不是共犯。

但法官發現，林男在群組中下達押人指令，屬於謀議的共同正犯，其他人協助隱匿、延誤就醫，顯有犯罪分工，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處呂姓男子徒刑9月（另持有子彈判3月），林姓、蔣姓男子各判6月，陳判4月、詹判3月，均得易科罰金，可上訴。

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