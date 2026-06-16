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高雄3月大嬰兒「頭部兩側遭恐怖擠壓」送醫亡 解剖報告揭父母施虐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄地院。本報資料照片
高雄地院。本報資料照片

高雄顏姓男子和李姓女子育有3個月大的男嬰，兩人卻涉嫌施虐害死親生骨肉，檢方原本僅依過失致死罪起訴，但高雄地院法官審查解剖報告，發現男嬰頭骨竟遭兩側猛烈擠壓，造成粉碎性及線性雙重複合骨折，主動變更為「故意傷害兒童致死」重罪，並裁定由國民法庭審理。

顏姓男子與李姓女子為男嬰父母，2021年11月7日，兩人帶著男嬰去打預防針，被眼尖的醫師發現耳後有大片紫羅蘭色瘀血的異狀，當下建議立刻住院檢查，結果顏男、李女卻拒絕，堅持帶孩子回家。

隔日，男嬰便被發現在家中失去意識，送醫急救後仍因「腦幹及胼胝體中度軸突損傷」宣告不治，檢方偵查後，依據兩人證詞，認為男嬰應為兩人照顧不慎，在家中頭部，猛力撞擊堅硬物體致死，依刑法過失致死罪將這對父母提起公訴。

但高雄地方法院審理時，法官根據法醫解剖報告，發現男嬰右頂骨與顳骨交界處有高達7.5乘以7公分的「凹陷性粉碎性骨折」，對側的左頂骨也有一條長達8.5公分的「線性骨折」，伴隨左右硬腦膜上腔出血與腦髓嚴重腫脹。

法官認為，3個月大的嬰兒於俯臥時可撐起上半身及抬頭，但躺臥在床時，應還不會自行翻身，故3個月大的嬰兒因自己的動作跌落下床應屬少見，縱使自行跌落床下受傷，應不至於造成頭部右頂骨及顳骨交界處凹陷性粉碎性骨折。

法官參考法醫報告，發現男嬰受傷皮膚表面完整、未見表皮缺損，絕非幼童丟擲玩具、徒手打巴掌或自行跌落下床造成，且鑑定意見強調「高度懷疑死者頭部兩側曾遭外力狠心擠壓或撞擊，必須特別注意有無虐童情事」。

法官認定，未滿3個月的嬰兒有嚴重的雙重複合骨折及大面積瘀傷，顯然是他人「故意行為」所致，認定顏男、李女涉嫌虐兒的可能性極高，全案改依「故意傷害兒童致死」重罪進行審理 ，並將移送國民法官專庭審理。

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高雄 嬰兒 父母

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