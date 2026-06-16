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小王示愛證券人妻「我愛你」多次約會...綠帽夫求償百萬卻敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市一名人夫指控在證券公司工作的妻子，與另名男子有染，求償百萬元，但法官認定事證不足，駁回請求。示意圖／AI生成
台中市一名人夫指控在證券公司工作的妻子，與另名男子有染，求償百萬元，但法官認定事證不足，駁回請求。示意圖／AI生成

台中市一名人夫控訴在證券公司工作的妻子，因業務與王姓客戶認識後，雙方有頻繁約會，甚至行車紀錄器還路下王男傾吐愛意「我愛你」、「期待你下班」等對話，憤而向王男求償100萬元，主張配偶權遭侵害，台中地院審認，王男在知悉人妻婚姻狀況前的交往行為，不構成故意侵害配偶身分法益，判決人夫敗訴。

判決指出，證券公司人妻與丈夫結婚已20多年，人妻因業務往來，與王姓客戶認識，但人妻丈夫透過行車紀錄器發現，王男與妻子在2023年5月至6月間，多次開車外出，期間錄得王男稱「我愛你」、「期待你下班」、「我心愛的拿給我吃」等對話，還有人妻贈送蛋糕等約會紀錄，有11筆紀錄，人夫主張王男行為已逾越一般社交分際，侵害其配偶身分法益。

台中地院審理時，人妻出庭證述，直至2024年間，王男提及其妻子生病，欲與她「關係再進一步」時，她才告知自己已有配偶，法官認為，王男在得知人妻婚姻狀況之前，兩人往來已逾一年有餘。

法官審酌，王男得知人妻有配偶之時間點為2024年，2023年間的往來，尚難認定王男是出於故意，至於2024年8月間的接觸，行車紀錄器畫面僅見兩人短暫相聚，未見親密肢體接觸。

法官指出，現今社會男女相處分際較往昔開放，異性友人共同出遊並非罕見，尚不足以認定行為逾越一般社交範圍且情節重大，人夫提出的證據，無法達到侵害配偶身分法益的舉證標準，依民事訴訟法舉證責任原則，判決人夫敗訴，駁回請求，仍可上訴。

台中市 台中地院 配偶

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