剴剴遭保母虐死...生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑4年

1歲10個月大男童「剴剴」慘遭保母劉彩萱、劉若琳虐死，而剴剴生母劉姓女子不滿潘姓前男友結交新歡，痛毆凌虐潘的新女友，餵食毒品咖啡包、逼全裸拍影片、性侵，一審依成年人與少年共犯二人以上共同強制性交而凌虐並錄影罪判刑4年6月，案件上訴，台灣高等法院今改判劉女4年徒刑，可上訴。

劉女2021年7月3日凌晨，夥同友人邀約前男友新歡談判，先嗆聲「你以為沒有你的事嗎」，再拿鐵盆、桌腳等物毆打對方，又見新歡想求援，搶走手機並摔爛。

期間，劉女將毒品咖啡包倒進啤酒罐，要求新歡喝下毒酒遭拒，同夥便壓制、撬開嘴巴、強灌毒酒；劉女持續叫囂逼迫新歡脫光全身衣物、下跪道歉，要求學狗叫、呻吟，逼迫新歡說「我是自願喝毒品，沒有人逼我」，再拿手機錄影，同夥則全程以視訊電話轉播。

新歡受不了折磨，表示想要離開現場，但劉女等人仍不罷手，要求對方自行拿木棍、牙膏、吸管及手指放入下體，才考慮讓她離開，新歡不得不從，全程又被錄影、轉播。未料，新歡照做後仍無法離去，劉女又要求她一口氣喝完米酒遭拒，便拿水壺、木桌腳、鐵鍋等物毆打。

劉女因小孩即將返家，才同意對方離開，新歡離去後向大樓警衛求援，並通知救護車到場。劉女落網後被羈押禁見，但因當時已懷有身孕，獲以3萬元交保、停押，她生下剴剴之後，棄保潛逃3年，也將剴剴交由母親照顧，她去年7月31日在台中被捕，解送新北地方法院歸案。

一審新北地方法院認為，劉女僅因與新歡有感情糾紛，就和同夥毆打、凌虐強制性交、餵食毒品，造成被害人身心受到鉅創，而劉女坦承全部犯行，且犯後與新歡達成和解並賠償損失，並取得對方原諒，依法判刑4年6月徒刑。案件上訴，高院今改判4年徒刑。

剴剴被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，因低血容性休克死亡。案發後，剴剴生母向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，但北檢以她未盡母親責任，沒有理由申請補償金，而駁回申請。

劉女也提起刑事附帶民事訴訟，向劉彩萱、劉若琳、兒福聯盟、社工陳尚潔等人，求償800萬元。