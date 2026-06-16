祖輩土地遭占用、不滿雞舍擋路 男拿鐵鎚拆光親戚建物遭判刑

新竹孫男不滿親戚位於自家旁的老舊雞舍多年荒廢，又認為影響出入安全，多次要求拆除未獲理會，竟自行拿鐵鎚、板手將整座磚造儲物間拆光。新竹地院審理，孫男未循法律途徑處理，擅自拆除已構成毀壞他人建築物罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬。

判決指出，孫男與鄭婦為遠房親戚，雙方住家位於新竹縣寶山鄉，相鄰而建。遭拆除的磚造儲物間原本由鄭家長輩搭建，早年作為養雞使用，後來雖已閒置多年，但仍由鄭婦繼承所有權及使用權。

法官調查，孫男認為儲物間年久失修，不僅影響環境，也妨礙他進出自家住宅，曾多次要求鄭婦及家屬拆除，但始終沒有結果。2023年5月12日，孫男趁鄭婦不在家時，持鐵鎚、板手等工具將儲物間完全拆除。鄭婦返家後發現建物不見，立即報警提告。

孫男到案後坦承是他拆除儲物間，但辯稱建物坐落土地原本就是家族使用土地，且雞舍早已廢棄多年，自己只是拿回土地使用權，並非故意毀損。他的律師也主張，該儲物間只是養雞舍，並非刑法規範的「建築物」，即使有罪也僅屬一般毀損罪。

不過法官勘驗現場照片、Google街景影像及警方繪製平面圖後認定，該儲物間具有磚造牆壁、完整屋頂及獨立出入口，可遮風避雨，且面積約6平方公尺以上，客觀上具備供人自由出入及起居的條件，符合刑法所稱建築物要件。

法官認為，雖然儲物間多年未使用，也沒有實際住人，但是否屬於建築物，應以客觀結構判斷，而非是否正在使用。孫男若認為土地使用權或建物存續有爭議，應循民事訴訟等合法途徑解決，無權自行拆除他人建物，最終依毀壞他人建築物罪判處有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。