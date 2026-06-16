快訊

世界盃／得勢不得分！西班牙遭維德角頑強逼平 各拿一分並列小組龍頭

聽新聞
0:00 / 0:00

涉放高利貸、恐嚇 刑事局前副局長黃建榮被彈劾

聯合報／ 記者林銘翰 ／台北報導

監察院昨天表示，內政部警政署刑事警察局前副局長黃建榮，涉嫌在外放貸獲取高額利息、恐嚇債務人，並與線上博弈及地下匯兌業者接觸交往、接受招待旅遊及出入私人招待所飲宴等，有重大違失，因此依法彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院昨公布彈劾案文表示，黃建榮擔任刑事警察局副局長及警政署法制室專門委員期間，於一一一年五月至一一二年十一月向李姓友人無償借款新台幣一千萬元，再轉借某公司負責人答姓女子，並收取高額利息共三四○萬元。事後答女檢舉，黃建榮商談還款時恐嚇施壓，全案經檢察官偵查後起訴黃建榮。

彈劾案文指出，黃建榮擔任警政署保安警察第一總隊副總隊長期間，於一○九年一月前往線上博弈及地下匯兌業者郭哲敏管領的「八八會館」私人招待所歡唱。

監察院表示，黃建榮所為顯然已違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定，事證明確，且有公務員懲戒法事由，因此依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，並參酌黃建榮長期擔任刑事警察職務特性，做出適度懲戒處分。

另外，監察委員紀惠容、范巽綠昨表示，法務部調查局肩負國家安全、犯罪防制及維護社會安定重責，近年卻接連爆出多起令人震驚的風紀與性犯罪案件，監察院近日通過兩人所提調查報告，糾正法務部調查局，同時籲請法務部盡速督同調查局檢討改進。

刑事局 內政部 警政署

延伸閱讀

調查局頻爆性平案卻沒加害人被汰除 監院糾正要求法務部徹底改進

影／蔣萬安拋廢監院 監委紀惠容：很高興要退任 不用再被侮辱

監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

蔣萬安喊廢除監院否決人事同意權案 監委：炒作政治語言非常糟糕

相關新聞

黑水製毒市價上億 2嫌被求重刑

檢調今年初在桃園市新屋區破獲製毒工廠，查出製毒師樊尚文與林郁翔承租民宅、工廠，利用「黑水」製造俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，查扣市價上億元的毒品與原料。桃園地檢署近日偵結起訴樊男與林男，求處有期徒刑十五年、十二年，法院裁定兩人續押。

新聞眼／別讓年輕人用生命學會上路

近年交通事故統計顯示，十八到廿四歲族群為高風險年齡層，大眾往往將焦點放在騎太快、不夠小心與安全意識不足，年輕人族群的交通風險長期存在樂觀偏見，其實是制度、教育與環境交織下的結構性問題。

暑期危機 大專生車禍頻傳 平均1周2死

教育部統計近三年大專院校學生交通事故死傷人數達九千四百餘人，平均一周傷亡人數約六十人，今年一至四月死傷人數已達九八○人，平均一周約兩人死於車禍，其中又以機車事故占約九成最高，且主要發生在假期及白天時段。暑假到了，各校忙著宣導減速慢行、避免疲勞駕駛。

學生反彈 屏科大設測速照相

屏東科技大學校園交通事故頻傳，尤其去年十月接連發生兩起學生自撞死亡車禍，教育部列管改善。校方決定設置測速照取締超速，一度引發學生反彈，質疑未優先改善道路設計等工程，學生會長藍光杰說，學生會不反對校園交通改善，盼校方傾聽學生意見取得共識。

新手騎士禁入校 暨大學生炸鍋

暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方擬修改校園車輛管理辦法，增訂「持有駕照滿一年」才能申請車輛通行證入校，學生「炸鍋」批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年交通事故多為新手騎士，才提案修改，將持續蒐集意見做好配套。

談暨大新規 專家：安駕教育比禁令重要

暨南大學擬規定學生須持有駕照滿一年才能申請校園車輛通行證，駕訓班專家認為，限制新手駕駛，恐怕本末倒置。學者則建議，應落實對學生的交通安全教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。