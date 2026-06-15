原定8月退休卻傳憾事 雄檢資深檢察官陳俊秀今下午驟逝

高雄地檢署資深檢察官陳俊秀今下午驚傳辭世；據了解，陳俊秀今清晨疑似心臟不適送醫急救，仍舊不治，陳俊秀任職檢察官逾30年，原定今年8月退休，消息傳回地檢署，令同事震驚，雄檢全力協助家屬處理後續。

陳俊秀司法官訓練所33期結業，目前主要都在雄檢公訴組，今天早上原本要開庭，因病向院方請假，雄檢知道後，轉派其他公訴檢察官代班，原以為手術順利，下午卻傳出噩耗。

2015年高雄大寮監獄發生暴動，當年是雄檢重案組主任檢察官，他奉命率檢察官林俊傑趕往監獄現場，當6名囚犯與家屬通話時脫口說出「希望下輩子再當你的兒子」後，他從教誨師手中接下溝通談判重任，在數小時內與6名囚犯來回拉鋸。

去年大寮監獄暴動滿10周年，陳俊秀曾接受本報專訪，回憶當時與囚犯鄭立德等6人對話的過程，「電影畢竟是電影，劇本都編好了，現實狀況卻是我們無法預測對方想法。」

陳俊秀說，談判過程充滿壓力，答應六囚的條件是壓力，拒絕也是壓力，如何說服對方「彼此各退一步」是最難的地方，畢竟六囚都是重刑犯，棄械投降還是得面對30年刑期，「或許他們早想結束生命讓事件落幕，但我們不知道他們內心的真正想法」。

原以為數十次的溝通已漸收成效，不料六囚卻先後飲彈自盡。陳俊秀神情沉重地說，他聽到槍響後一度激動落淚奔往廁所自責，「我們一群人整晚都在思考如何讓暴動和平落幕，也覺得人質、囚犯都能活著走出來，結果卻無法如願，幾聲槍響是我人生中最低潮的時刻」。

陳俊秀當時說，檢警與矯正機關做了很多努力，也有解決問題的足夠誠意，他讀過談判學專書、知悉基本談判原則，但真正拿起話筒那一刻還是完全得靠臨場反應，「自己能力及經驗確實不足」。「如果他們留下來，對獄政改革或許更有著力點；六人離開，獄政改革機會也沒了。」案發十年，陳俊秀迄今仍有許多遺憾與疑問。

大寮監獄暴動後，陳俊秀主任檢察官8年任期未滿就辭任，一直都在雄檢公訴、執行組擔任檢察官，外界曾解讀是監獄暴動談判壓力大，當時專訪時本報曾問他原因，他說是當主任「太累了」，與監獄暴動無關。