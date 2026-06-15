恐怖！台中男服藥失控拿刀狂追救護車...這下糗大 法官判6月

台中市黃姓男子去年4月疑因服藥後情緒失控，持2把水果刀朝前來協助送醫的救護車揮舞，救護人員未下車駛離，黃男騎機車追上，趁紅燈拍打車身未致毀損，救護車逃至派出所求援，警方到場勸下刀械並將黃男強制送醫，黃男到案後坦承犯行，一審依攜帶凶器妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金。

判決指出，2025年4月29日凌晨3時15分許，台中市政府消防局獲報黃男疑服用安眠藥，派遣東山消防分隊救護車與兩名救護人員前往處理，3時21分許救護人員抵達現場，黃男持水果刀2把揮舞，並追逐救護車，妨害救護業務執行，救護車直接開往派出所求助。

警方獲報後到場處理，扣得水果刀2把，全案警詢後，依恐嚇等罪送辦，檢方偵結，認黃男涉攜帶凶器妨害公務執行罪、對緊急醫療救護人員施強暴罪，提起公訴。

台中地院審理時，黃男坦承犯行，法官審酌其未能尊重執行救護業務之公務員，行為影響公權力執行；但念黃男犯後坦承、領有身心障礙手冊，且被害人2人表示原諒，因依攜帶兇器妨害公務執行罪、醫療法相關規定想像競合，從一重判處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。