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獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

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獨／全台首例學倫貪汙！ 高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
王、唐各依貪汙治罪條例重判7年、5年2月，均褫奪公權2年，唐惠欽、王嘉男也成為全台首件因賣學位被依貪汙罪起訴的教授。聯合報系資料照／記者張議晨攝影
王、唐各依貪汙治罪條例重判7年、5年2月，均褫奪公權2年，唐惠欽、王嘉男也成為全台首件因賣學位被依貪汙罪起訴的教授。聯合報系資料照／記者張議晨攝影

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控向學生收錢找槍手代筆論文，並護航通過口考，橋頭地檢署偵辦後，查出有6名畢業生涉案，依貪汙罪起訴王嘉男、唐惠欽及6名學生，橋頭地院歷經近2年審理，今下午宣判，王、唐各依貪汙治罪條例重判7年、5年2月，均褫奪公權2年，唐惠欽、王嘉男也成為全台首件因賣學位被依貪汙罪起訴的教授。

唐、王兩人均為該校工業工程與管理學系專任教授，2019年起，兩人陸續向指導的碩、博士生收費，碩士10萬元、博士32萬元，學生付錢後，兩人再找越南籍學生代筆論文，並於口試時護航通過。

因橋檢偵辦三聯集團董座徐少東違反反滲透法案件，意外在涉案人手機中發現唐、王2人涉嫌兜售學位，隨即由檢察官嚴維德指揮高雄市調查處偵辦，2024年7月檢調前往兩人辦公室、住處搜索。

檢調查出，從兩人開始「賣學位」起，已有鄭姓、劉姓、葉姓等6名學生取得學位，其中鄭姓學生還是國內知名傳產集團董座，首波搜索後，橋檢聲押唐、王及鄭姓學生3人，均獲法院交保。

橋頭地檢署偵結，依違背職務收賄罪起訴唐惠欽、王嘉男2人，至於取得碩、博士學位的6名學生，則被依交付賄賂罪起訴，此案也成為全台首件被依「貪汙罪」起訴的學倫案。

橋頭地院審理後，歷經兩個多月審判，今下午4時宣判，王、唐各依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪重判7年、5年2月，均褫奪公權2年，鄭姓學生則依交付賄賂罪判7月，緩刑3年，其餘5名學生則判6月，緩刑2年。

高雄科技大學 大學教授 貪汙

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