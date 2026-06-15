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行政執行署台南分署拍賣自用小船及挖土機3部 開放民眾致電洽詢帶看

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供

行政執行署台南分署分別受桃園、台南地檢署囑託變價刑事扣押物，「明豐168」自用小船1艘及其屬具現停放於台南市安平港，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場，將於今年7月7日上午10時起，在台南分署二樓拍賣室，以現場喊價方式公開拍賣。

台南分署表示，拍賣「明豐168」，總噸位為4.25噸的動力自用小船，起拍價為55萬元，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於6月30日上午9時30分至10時30分，由執行人員帶看；民眾可於6月29日下午4點前，洽台南分署丙股書記官詢問，電話06-2134322分機355。

另外，本次拍賣三部挖土機，廠牌及型號分別為：小松（KOMATSU）PC-200、住友（SUMITOMO）SH-200、小松（KOMATSU）PC-228US-10，將於7月1日下午2時10分至3時10分，由執行人員帶看；民眾可洽台南分署甲股書記官詢問，電話06-2134322分機345。

台南分署指出，「明豐168」自用小船1艘及其屬具目前位置在台南市安平港（安平區安億橋），挖土機三部則停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場（安南區本田路3段71號）；為增加民眾出價意願，執行人員將帶領有興趣的民眾近距離觀看機具實際的現況。

台南分署提醒，依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點第7點第3項規定，自用小船拍定人除須繳納拍定價金外，尚須歸墊桃園地檢署鑑價費用6千元；挖土機拍定人除須繳納拍定價金外，尚須歸墊台南地檢署每件標的物1千5百元鑑定費用，共3件。

另因自用小船現停泊於安平漁港，依農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率第2條第3項規定應繳交基本設施使用管理費，該船繳交至114年12月31日止，拍定人應繳足115年1月1日起之基本設施使用管理費，始得過戶。

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供

「明豐168」總噸位為4.25噸的動力自用小船，起拍價為55萬元。圖／台南分署提供
「明豐168」總噸位為4.25噸的動力自用小船，起拍價為55萬元。圖／台南分署提供

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，挖土機3部現停放於台南市環保局北區清潔隊附屬停車場。圖／台南分署提供

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