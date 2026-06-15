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洗衣店偷5件女內褲 法官施薄懲：未遂犯判拘役6日、易科罰金要6千

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
女用內褲示意圖。 本報記者／翻攝
女用內褲示意圖。 本報記者／翻攝

張姓男子在連鎖自助洗衣店偷竊女客戶送洗的女用內褲5件，被害人男友發現制止，張移送法辦，依竊盜罪聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依竊盜未遂罪判張拘役6日，得易科罰金6000元。可上訴。

張2025年11月23日凌晨2時30分許，在台北市「SeSA洗衣吧-錦州好鄰居店」內竊取楊姓女子的所有價值1500元的5件內褲，楊女男友發覺，張行竊未遂，逃逸現場，被害人報警，警方循線逮捕張移送法辦。

檢方偵辦，依被害人男友指訴、監視器錄影檔案畫面截圖等，依竊盜未遂罪對張聲請簡易判決處刑。

判決指出，張過去無財產犯罪紀錄，他所竊取的財物價值輕微，審酌張犯後坦承犯行，已到庭參與調解，不過，被害人未到場致未能達成和解，考量張犯罪動機、目的、手段、所竊取財物的價值等，判張拘役6日

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