板橋逆女無視保護令毆打老父 竟還帶剪闖進偵查庭咆哮

新北市板橋區一名張姓女子去年11月間因對同住的老父親家暴，由警方向法院聲請保護令，不料張女無視保護令禁令，依然在今年2、3月間，三度在家中攻擊、毆打父親成傷，甚至在今年5月20日父親前往地檢署開庭時，帶著剪刀尾隨父親闖進偵查庭咆哮。新北地檢署依違反保護令及傷害尊親屬罪嫌共4罪，將這名逆女起訴。

起訴指出，張女去年11月11日，便因對老父家暴，由警方向法院聲請暫時保護令，法官裁准後，於同年月26日由警方告知張女保護令內容，包括不得對父親實施身體或精神上不法侵害，不得對父親為騷擾之聯絡行為。

但張女無視禁令，接連在今年2月28日、3月1日的傍晚17時，出手攻擊父親，導致張父手部挫傷；接著又在3月17日晚間19時，對父親咆哮、拉扯，持手機攻擊父親頭部，腳踹父親前胸，造成張父頭部及肋骨紅腫等傷害。

今年3月30日，張父獲法院核發通常保護令，另因張女上述違反暫時保護令犯行，今年5月20日下午被檢察官單獨傳喚開庭。不料張女竟攜帶一把剪刀沿路跟隨父親前往地檢署，途中還趁張父跌倒時拿走身上家中鑰匙，試圖讓父親無法回家。

張女甚至在張父當天下午2點48分進入地檢署偵查庭，接受檢察官訊問時，未經同意逕行闖入偵查庭，大聲對父親咆哮，被檢察官認定已對張父精神產生不法侵害，且有跟蹤、騷擾的行為，嚴重故意違反通常保護令，因此罪加一等，將張女4次犯行全部依法起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線