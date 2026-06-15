父親狂虐不到一歲幼兒...害手臂骨折、顱內出血 賠錢和解判關2年定讞

杜姓男子4年前多次徒手毆打不到一歲的小孩，甚至大力拉扯手臂導致骨折、攻擊頭部造成顱內出血，時間長達8個月，事後被小孩母親發現頭部腫脹，送醫並報警提告，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判杜2年徒刑，全案定讞。

杜2022年11月23日、2023年2月5日、4月12日、4月22日、4月24日，在住處多次毆打小孩，造成眼部瘀青、眼部紅腫、右大腿紅腫、頭部瘀青、腹部瘀青與上手臂瘀青等。

杜2023年8月1日至11日間大力拉扯嬰兒手臂，造成尺骨骨折，又於同年月11日晚間9時許毆打小孩頭部，造成左側顱骨枕部骨折、顱內硬腦膜外出血。

杜坦承犯行，法院審酌杜身為父親，本應善盡照養責任，卻從小孩年月餘開始，至甫滿10月大為止，長達8個月期間恣意徒手毆打、拉扯、攻擊頭部、眼部等，造成小孩嚴重傷勢，應予以嚴懲。

法院指出，杜自陳因工作、債務及照顧子女等壓力，才未能克制自身情緒而犯案，考量他始終坦承犯行，並與小孩母親達成和解，約定按月給付1萬5000元作為子女扶養費，一、二審均判刑2年，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。