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夫死留27筆房地…妻代身障女兒拋棄繼承 法官不准

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹鄭男過世後留下27筆不動產及約200萬債務，其妻認為領有重度身心障礙證明的女兒無力處理遺產與債務，且有意由某位子女單獨繼承遺產，代為向法院聲請拋棄繼承。示意圖／報系資料照片
新竹鄭男過世後留下27筆不動產及約200萬債務，其妻認為領有重度身心障礙證明的女兒無力處理遺產與債務，且有意由某位子女單獨繼承遺產，代為向法院聲請拋棄繼承。示意圖／報系資料照片

新竹鄭男過世後留下27筆不動產及約200萬債務，妻子認為領有重度身心障礙證明的女兒無力處理遺產與債務，且有意由某位子女單獨繼承遺產，代為向法院聲請拋棄繼承。新竹地院認為，鄭男遺產價值遠高於債務，拋棄繼承不利鄭女權益保障，駁回聲請。

判決書指出，鄭男於今年4月9日死亡，其配偶崔婦及4名子女均為繼承人。其中鄭女因領有重度身心障礙證明，目前正由母親崔婦向法院聲請監護宣告中。崔婦在知悉丈夫死亡後3個月內，以未來監護人身分，代替鄭女向法院辦理拋棄繼承。

崔婦主張，丈夫留下新竹市房地產、部分祖產土地及少量現金、投資，但同時也有約200萬元債務。由於鄭女無法自行處理遺產事務，因此家人協議由另一名子女繼承全部遺產。若法院認為拋棄繼承程序不合法，家屬將改循遺產分割程序處理。

法官調查，被繼承人遺產包括27筆不動產，其中僅新竹市一筆土地公告現值即高達661萬餘元。綜合遺產稅財產參考清單資料判斷，即使扣除約200萬元債務，仍無遺債超過遺產的情形。

法官指出，依民法規定，監護人代替受監護人拋棄繼承，屬於財產處分行為，必須以受監護人的利益為前提。從本案資料形式審查可知，若讓該名即將受監護宣告的子女拋棄繼承權，將失去原本可取得的遺產利益，明顯不利於其權益保障，因此認定聲請不符法律規定。

此外，崔婦及另外兩名子女所提出的拋棄繼承聲請，因不涉及受監護人利益問題，先前已經法院審核後准予備查。至於本件遭駁回的鄭女，仍保有繼承權，若家屬希望調整遺產分配方式，須再透過遺產分割等相關法律程序處理。

新竹 債務 判決書

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